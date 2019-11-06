指馬英九收頂新10億 吳子嘉更一審判賠160萬
2019-11-06 14:28
聯合晚報 記者王宏舜
／台北報導
美麗島電子報董事長吳子嘉2014年撰文稱馬團隊曾收頂新魏家逾10億政治獻金，前總統馬英九提告求償300萬，登報道歉，一、二審皆判吳須賠償180萬元，在三家媒體電子報道歉。賠償金額部分，最高法院發回高院更審，高院更一審判吳賠償160萬元。
最高院指高院認吳子嘉不是故意，而是有重大過失、輕率、疏忽未善盡合理查證的義務，卻未說明故意或重大過失，所造成馬英九名譽損害的情節是否相同，就命吳賠180萬元過於粗略，原判決廢棄，發回。
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高院更一審9月開庭時，雙方律師各自搬出馬英九對民進黨與市議員梁文傑、馬對媒體人周玉蔻求償確定判決比較，謝長廷與璩美鳳間的宋七力案金額也被拿出來討論。
馬方律師表示，高院前審判吳應在三家媒體網路電子報首頁道歉部分，已經最高法院確定，吳至今未致歉，卻還要討論賠償金額是否酌減，說不過去。
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