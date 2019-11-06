女檢座顏值破表！桃檢松隆子、木村拓哉反賄影片亮相

2019-11-06 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園地檢署為宣傳反賄選，找來全署擁有高顏值的檢察官黃翎樵、劉昱吟擔任男女主角，由觀護人規劃向日劇「HERO」致敬，找來金穗獎導演鄭其桓操刀拍攝，2位美女、帥哥檢察官擔任男女主角，更被封為桃檢的木村拓哉、松隆子，其中劉更透露自己「穩定單身」，甚至常被誤認成model。

桃檢主任觀護人楊英櫻說，暨找來桃檢發言人、襄閱主任檢察官林秀敏化身「獨立特派員」，宣傳效果超乎預期，更讓林有了被檢察官耽誤的女主播稱號，這次拍攝反賄微電影，突發奇想以日劇HERO為題材，拍攝「反賄HERO」微電影，導演鄭其桓更相挺義務編導，從發想到完成僅僅2周。

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除了2名高顏值檢察官，片中還找來桃檢檢察長郭文東、襄閱主任林秀敏，以及康惠龍、邱文中、陳建良、陳建宇等4名主任檢察官一同入境。

黃翎樵為8年級生，司法官訓練所58期結業、台大法律系畢業，今年9月才剛分發到桃園地檢署服務，他說小時候看日劇HERO絕的木村拓哉超帥的，內心除了崇拜更暗自許下未來想當檢察官的願望，後來一路考上法律系、司法官訓練所終於如願，本身對智慧財產相關法律最感興趣。

黃也說，因為今年剛分發，除了盡力學習，也期許自己可以像劇中木村拓哉的精神，把每個案件全力以赴，為社會盡一份心力。

劉昱吟為司法官訓練所52期畢業（年齡保密），政大法律系、法研所畢業，在桃檢7年多歷任民生犯罪、緝毒、公訴，目前在企業犯罪專組，她說大四那年騎車被逆向的車子撞到，警方以她涉嫌過失傷害送辦，自己雖然身為法律系學生，面對被送辦、偵查等司法程慌張又害怕，還在警察局大哭。

劉直言那段時間「真的度日如年」，後來經過檢查偵辦流程最後獲得不起訴處分，從那個時候開始就想當個檢察官，希望讓這些涉及刑事犯罪，但其實沒有沒有構成犯罪者，透過這個篩子離開刑事程序。

劉昱吟身材高挑、外型亮眼，常常被民眾誤認是模特兒，臉書上還有人以為她做網拍，這次拍片擔任女主角，她笑說第一次面對鏡頭，從一開始的化妝、走位等耗時好幾個小時，認為拍片過程非常辛苦，認為當演員是個全新的領域，開玩笑說「我還是當檢察官好了」。