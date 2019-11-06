泰網友送他9顆印尼笑雞蛋 台男欣然接受下場罰3萬

2019-11-06 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市北屯區陳姓男子在今年5月間在臉書接獲一名泰國網友的訊息，該名泰籍網友欲致贈9顆印尼笑雞（laughing chicken）的雞蛋，陳欣然接受，該名網友就在今年5月底將雞蛋寄送到台灣，但因印尼笑雞是農委會公告為高病原性家禽流行性感冒疫區所生產，屬於禁止輸入的檢疫物，台中關查驗包裹發現後，依違反動物傳染病防治條例罪嫌函送台中地檢署偵辦，中檢今偵結，處分陳緩起訴，並命支付公庫3萬元。

緩起訴處分書指出，陳姓男子（43歲）在今年5月間在臉書接獲一名泰國籍網友的訊息，稱有9顆印尼笑雞的雞蛋欲致贈，陳應允後，泰國籍網友就在5月24日利用海外郵務包裹，以寄送食品的名義，將雞蛋寄送到台灣，台中關在27日查驗包裹內容後，發現雞蛋屬於農委會公告高病原性家禽流行性感冒疫區產出印尼笑雞的雞蛋，已違反動物傳染病防治條例，因此依法函送台中地檢署偵辦。

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