三中案開庭 馬英九律師：黨主席不會干預出售黨產

2019-11-06 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



前總統馬英九因「三中案」被控違反證券交易法等罪，今天上午到台北地方法院出庭；法官就中視股權交易案部分行準備程序，馬英九庭中未發言，均交由律師表達意見；馬英九委任律師指出，黨主席不會主動干預出售黨產一事，而全權尊重專業人員判決，「只抓大原則，但不參與細節」。

馬英九委任律師指出，馬英九是國民黨主席，「黨主席只抓大原則，但不參與細節」，相關交易契約執行是交由中央投資公司處理，也沒有規定哪些事項一定要和黨主席報告；馬英九當時身兼台北市長，公務繁忙，對於出售黨產等專業事項，一向尊重專業人員的判斷，不會主動去干涉契約履行細節。

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律師表示，馬英九雖然知道國民黨因為黨工退休而一直有資金需求，但他不清楚如何處理資金問題，仍需要交由黨內專責機關辦理；馬英九也不會親自參與出售黨產具體過程，因為黨內資金均有專責機關管理，無需黨主席關心或指示才能做事。

公訴檢察官當庭質疑，國民黨為籌措資金出售高達11億元的債權，為何無需馬英九的指示？律師則回答，處理黨產是馬英九就任黨主席時所為指示，因此處理黨產無需再特別指示，黨部大樓也是馬英九就任主席之前就已經進行的項目，實際上如何處理，黨主席沒有干預。

另律師指出，馬英九對本件股權交易案的態度，除了一定要合法以外，若交易不破局比破局有利，就不要輕易破局，若破局比不破局有利，則做好破局後的準備，因此並沒有直接或間接指示國民黨前行管會主委張哲琛或中投公司時任總經理汪海清，而是張、汪2人會為了中投公司的利益，就契約爭議繼續協商。