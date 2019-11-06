酒駕連坐實施4個月 受罰乘客數下降有限
2019-11-06 12:07
聯合報 記者林保光
／高雄即時報導
酒駕新制今年7月實施，警方取締酒駕也對同車乘客處罰。據高雄市警交通大隊統計，連坐新制實施4個月，警方開出247件連坐罰單，為市庫至少進帳14萬8200元，連坐處罰僅比實施後2個月稍降7件。警方呼籲同車乘客應極力奉勸駕駛人避免酒駕，免得吃連坐罰單。
警方表示，酒駕新制實施後，依據道路交通管理處罰條例35條第8項規定，汽機車駕駛人經測試檢定吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05零五以上，不僅駕駛人依酒駕移送法辦
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
，年滿18歲的同車乘客也要連坐處罰600元到3000元罰鍰。但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客，不在此限。
高雄市交通大隊統計，自7月取締酒駕連坐乘客，7月至8月開出127件罰單，9月至10月也開出120件罰單，僅比連坐處罰實施後稍降7件。警方認為，許多乘客仍不知酒駕連坐處罰新制，還須加強制勸告同車駕駛人不酒駕的觀念，免得平白吃罰單。
留言