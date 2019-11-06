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12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

酒駕連坐實施4個月 受罰乘客數下降有限

2019-11-06 12:07聯合報 記者林保光／高雄即時報導

酒駕新制今年7月實施，警方取締酒駕也對同車乘客處罰。據高雄市警交通大隊統計，連坐新制實施4個月，警方開出247件連坐罰單，為市庫至少進帳14萬8200元，連坐處罰僅比實施後2個月稍降7件。警方呼籲同車乘客應極力奉勸駕駛人避免酒駕，免得吃連坐罰單。

警方表示，酒駕新制實施後，依據道路交通管理處罰條例35條第8項規定，汽機車駕駛人經測試檢定吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05零五以上，不僅駕駛人依酒駕移送法辦

，年滿18歲的同車乘客也要連坐處罰600元到3000元罰鍰。但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客，不在此限。

高雄市交通大隊統計，自7月取締酒駕連坐乘客，7月至8月開出127件罰單，9月至10月也開出120件罰單，僅比連坐處罰實施後稍降7件。警方認為，許多乘客仍不知酒駕連坐處罰新制，還須加強制勸告同車駕駛人不酒駕的觀念，免得平白吃罰單。

高雄市警方取締酒駕連坐，發覺酒駕新制實施後，連坐受罰乘客數下降有限。記者林保光／...
高雄市警方取締酒駕連坐，發覺酒駕新制實施後，連坐受罰乘客數下降有限。記者林保光／攝影
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酒駕罰單

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