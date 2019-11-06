員警假冒調查官涉詐騙逾600萬元 北檢聲押3人
2019-11-06 15:52中央社 台北6日電
台北市王姓員警涉嫌夥同林姓、洪姓男子假冒調查官，詐騙一名建商逾600萬元。北檢複訊後，聲請羈押林、洪，諭令王男以120萬元交保，但王男覓保無著，檢察官今天聲請羈押。
檢調獲報，林姓、洪姓男子結識一名年邁的建商，進而建立交情，得知建商財力雄厚，但過去曾有婚外情，因此心生詐欺念頭，找來王姓員警共同犯案。
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王姓員警夥同林姓、洪姓男子假冒調查官，指稱調查局掌握建商婚外情，並立案調查，告知他可花錢擺平。建商陸續付款逾新台幣600萬元後，發覺上當受騙。
北檢調查後，發現王男是台北市文山一分局員警，昨天指揮調查局台北市調處兵分4路搜索王男、林男、洪男住處等地，並約談3人到案。
檢察官訊問後，聲請羈押林姓、洪姓男子，王姓員警原本獲120萬元交保，但籌不出保金，檢察官今天改聲請羈押。
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