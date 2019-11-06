大玩兩面手法...偷天換日盜採砂石7800公噸 他們全栽了

2019-11-06 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市1家工程公司仰賴販售砂石為業，其劉姓負責人萌生盜採砂石貪念，買通地方上人士，幫他出面承租杉林區多處地段，假意要種植香蕉，實則將標售來的1批土石堆置在該處，待一切準備就緒後，匿名檢舉農地被堆置砂石，仗主管機關要求恢復原狀，申請外運砂石得逞，偷天換日盜採7800公噸砂石，仍遭抓包。橋頭地檢署依故買贓物、竊盜罪嫌起訴劉等。

檢警調追查，劉姓負責人前年透過關係，找上杉林當地楊姓男子，由他邀人出資買地、買砂石、雇工整地，並分兩路承租杉林區不等地段，部分用來預先堆置砂石做準備，部分土地則向第七河川局申請種植香蕉。等到河川局核發承租許可後，劉等去年開始大動作預買砂石，取得砂石來源證明，再由劉、楊簽契約買該批砂石，堆在楠梓仙段土地上。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

劉姓負責人與楊男一來一回布局，只為讓砂石流向合理化，盤算一旦掌握機會，可將用地上堆置的砂石挖走時，要一併偷偷將國有地砂石搬走。

接著，楊男找來李女、鬆男協助，匿名向相關機關檢舉農地遭堆放砂石，高雄市府裁處10萬元罰鍰，同時也要求他們在去年7月20日前變更使用、停止使用或恢復原狀。該些人等於是順著主管機關要求，直接申請砂石外運路權，並計畫一旦遭巡防員盤查，就搬出申請核准文件應付。

楊男、鬆男分頭找妥挖土機具、人力，加緊腳步動手開挖盜採；共在河川公地上開挖3730平方公尺，不法得手7800公噸砂石。沒想到，幾輛車才運出來，就被察覺不對勁，將人車、砂石全扣下。楊原本透過關係找到砂石買主，但盜採得來的砂石幾乎都還沒賣出去就被抓包，河川局、保二總隊、高雄市調處介入調查。