懷疑鄰貓咬掉鳥頭 男發「點火慢燒」虐貓文被罰1萬

2019-11-06 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市洪姓男子在今年5月間在網路社群一則討論不要虐貓的留言串中，留言寫下自己懷疑飼養的文鳥遭鄰居飼養的家貓咬掉鳥頭，所以希望在貓身上滴酒精膏「點火慢燒」，還寫下用橡皮筋綁在貓四肢上，讓貓四肢壞死的虐貓文字，其他網友發現後向警方檢舉，全案依違反動保法罪函送台中地檢署偵辦，中檢今偵結，處分洪緩起訴，並支付公庫1萬元，參加法治教育講座一場。

緩起訴處分書指出，洪姓男子（28歲）在今年5月5日下午4時許，在沙鹿區的住處以手機上網，並在網路社群《Dcard》一則以「拜託不要姑息此虐貓事件」為標題的討論串中留言，寫下「我比較想在貓的身上低酒精膏、點火慢慢燒、四肢不要用砍的，用束帶，過一陣子腳就會壞死」、「我的文鳥頭不見，看監視器是被鄰居的貓殺死，我還在等待機會」等虐貓文字，經網友截圖檢舉後，全案由台中市清水警分局依違反動保法罪，函送台中地檢署偵辦。

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