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腦震盪高雄綠議員虛弱提告 控藍議員「用最粗暴手段」

2019-11-06 11:20聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄市民進黨議員6天前不滿市長韓國瑜請假拚大選缺席總預算審查，霸占議會主席台引爆藍、綠流血衝突，造成綠營林宛蓉腦震盪住院，今天上午她在黨團議員陪同下，緩步走進高雄地檢署按鈴，指控國民黨議員劉德林「對我勒脖又強壓倒在地」，委任律師遞狀提告傷害罪嫌。

高雄市議會上周四進行市政總質詢及交付總預算審查，但民進黨團不滿韓國瑜缺席高喊「沒有市長、沒有預算」，霸占主席台並與國民黨議員爆激烈推擠衝突，藍議員劉德林頭部流血、林宛蓉則摔地送醫；她事後指控劉德林暴力相向，硬將她重推強壓倒地，使後腦重創，導致腦震盪及左腳膝蓋受傷。

林宛蓉今天搭車抵達高雄地檢署後，同黨議員李喬如、陳慧文等人攙扶她走向大門，示意按申告鈴，但委由律師遞狀提告。

林宛蓉說，「他（指劉德林）用最惡劣、粗暴手段勒住我的脖子，當時真的無法呼吸，且他又用強壓重推的方式把我壓倒在地，我一直喊著不要碰我」，更批評「他們（指國民黨議員）都是韓國瑜為選總統落跑來背書、護航，背棄高雄市民不顧」。

她指出，案發後劉德林完全沒有慰問，連一通電話都沒有，「太沒有人性」，李喬如也說，支持林宛蓉行使法律的告訴權，來告訴國民黨議員在議會攻防不能用暴力方式來處理不同意見的議員。委任律師蔡駿民說，林宛蓉是考量到議會和平進行，依法提傷害告訴。

林宛蓉今天顯得相當虛弱，透露出門前又頭暈目眩，在李喬如受訪時她還一度閉眼；離去時也被攙扶著，仍忿忿不平說「過去議會真的沒這樣過，也沒預警會有暴力行為，我跟他（指劉德林）也無冤無仇」。

對此劉德林今上午開記者會表示自己是受害者，反控民進黨作賊喊抓賊，企圖混淆事實，預計明天前往雄檢對這次出手的民進黨議員李柏毅、林富寶、江瑞鴻告傷害罪，另對林宛蓉告誣告。

林宛蓉（右）示意按鈴，但委由律師遞狀告國民黨議員劉德林涉傷害罪。記者林伯驊／攝影
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林宛蓉（右三）顯得相當虛弱，一度閉眼。記者林伯驊／攝影
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林宛蓉（前左二）表示遭國民黨議員劉德林暴力對待。記者林伯驊／攝影
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林宛蓉（右二）今天在黨團議員陪同下提告國民黨議員劉德林傷害罪。記者林伯驊／攝影
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民進黨高雄市議員林宛蓉（右）上周四在議會受傷住院。圖／翻攝臉書林宛蓉加油團
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林宛蓉（前右二）今天在同黨議員攙扶下走進高雄地檢署。記者林伯驊／攝影
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韓國瑜國民黨高雄市

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