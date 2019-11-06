指馬英九收頂新10億 吳子嘉更一審判賠160萬元

2019-11-06 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



前總統馬英九(左圖)認為美麗島電子報副董事長吳子嘉(右下)言論不實，提告求償，高院更一審判賠160萬元。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美麗島電子報董事長吳子嘉2014年撰文稱「馬團隊在總統競選期間，曾收了頂新魏家逾十億的政治獻金」，前總統馬英九提告求償300萬、登報道歉，一、二審皆判吳須賠償180萬元，高院也要求吳在3家媒體的電子報道歉。金額部分，最高法院今年2月廢棄、發回高院更審。高院更一審今判吳須賠償160萬元，比一、二審少了20萬元。

更一審認為，吳為資深媒體工作者，卻只以片面資訊妄加推測，因未盡合理查證義務而侵害馬英九名譽權，但馬是公眾人物，有「較高的自清能力」，審酌案情和雙方身分、地位和財力狀況，認為賠償金額160萬元適當。此案仍可上訴。

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吳子嘉2014年10月15日在美麗島電子報上發表標題為「吃頂新黑錢，馬英九準備坐牢?」文章，內容稱「根據監察資料顯示，馬吳競選總部在2012年總統選舉的政治獻金，總收入為4億4千多萬，那麼，就算整場選舉就只有頂新魏家捐款，那中間的差額跑去哪了？馬團隊為何沒申報？消失的數億鈔票，誰拿走了？這如果不是貪汙，什麼才是貪汙？正因為馬團隊收受頂新鉅額黑心錢的消息被判賠 放出，就不難理解為何近年來，馬政府總是一再的對頂新大開綠燈。」。

馬英九認為沒收過頂新魏家違法政治獻金情事，遑論收受高達逾10億，吳的文章非表達評論意見，因此求償、要求道歉。

吳的律師主張言論自由是健全民主的基礎，「不透漏消息來源不等於沒有查證」。馬英九的律師則認為，就算是過失侵害名譽權，仍構成侵權行為，相關當事人李遠哲、陳師孟也都否認這樣講，吳發表「收10億獻金」究竟依憑什麼證據？

最高法院以公共人物行為、品德、個人人格的誠信操守，攸關社會風氣導向，具社會教育影響力，應以最大容忍，接受社會大眾檢視、監督。最高院指高院認吳子嘉不是故意，而是有「重大過失」、輕率、疏忽未善盡合理查證的義務，卻未說明「故意」或「重大過失」所造成馬名譽損害的情節是否相同，就命吳賠180萬元「過於粗略」，廢棄、發回。

高院更一審9月開庭時，雙方律師各自搬出馬英九對民進黨與市議員梁文傑、馬對媒體人周玉蔻求償確定判決來比較，甚至謝長廷與璩美鳳間的「宋七力案」金額也被拿出來討論。吳的律師表示，台北市議員梁文傑在兼任民進黨發言人時，指馬與賭盤大亨有募款、操作縱賭盤影響選舉等情事，馬提告向梁與民進黨求償，最後的判賠金額是120萬元。

馬方律師表示，高院前審判吳子嘉應在3家媒體網路電子報首頁道歉這部分已經最高法院確定，吳卻至今未致歉，卻還要討論賠償金額是否酌減，說不過去。