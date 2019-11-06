工程師持刀強盜菲國女網友未遂 反控非法取供被打臉
2019-11-06 10:51
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
台南市葉姓男工程師2年前利用交友軟體結識菲律賓籍女子，隔天晚間即駕駛轎車前往公司宿舍，搭載她外出用餐後，反將車輛開往山區，強行將女方行動電話取走放且拿出水果刀，喝令女方交付提款卡及告知密碼，她說宿舍內還有8000元，趁葉載她到超商內持提款卡查詢帳戶餘額，向店員求救，葉否認犯行，反控遭不法取供，不為法官所接受，台南地院認葉犯攜帶凶器強盜未遂罪，處4年徒刑，可上訴。
葉辯稱，那天有穿著制服警察對他說「如果我不要做認罪的筆錄，就要用女生的筆錄去送，不做我的筆錄，我會更慘」，他才認罪。台南地院合議庭審理時，他也向法官供稱，檢察官問他的時候雖然沒有講那些話，但是他心情還是很害怕，怕他如果不承認，就會像警察講的一樣，「我會很慘」。
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警方為此出庭作證，葉在接受員警詢問之前，並無受強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問或以其他不法方式取供情形。警方表示，實務上不乏因被告保持緘默，所有問題均記載「不答」或「保持緘默」的訊問筆錄，員警實無必要因被告否認犯行，即表示不承認即不製作筆錄，況且葉是否認罪，與員警無利害關係。
合議庭審酌，葉正值青年，不思以正當途徑獲取所需，因缺錢花用，竟輕率強盜網友，且使用水果刀做為工具，所為破壞社會治安，雖尚未強盜得手，但其行為已造成女方心理莫大恐懼，並不可取。葉犯後否認犯行，未對女方表示歉意等一切情狀，量處處4年徒刑。
至於檢方認當晚葉駕車搭載女方離開其住處期間，有剝奪女方行動自由及禁止女方使用行動電話行為，涉剝奪行動自由與強制犯行，合議庭認證據不足，判無罪。
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