殺女直播主 高院指「年輕人不該這樣」判他無期

2019-11-06 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



男子廖晏霆去年持刀刺殺再勒斃直播主前女友邱喬琪，一審依殺人罪判他15年；案件上訴，高等法院開庭時，廖當庭下跪向邱的父親磕頭道歉，但邱父不領情痛罵「一輩子也不會原諒你」。高院今認為原審事實認定錯誤，指「這不該是年輕人應有的行為」，重判為無期徒刑，褫奪公權終身。

廖(28歲)曾從事攝影師、鞋店員工和直播行銷幕後工作，案發時處留職停薪狀態，靠存款生活。上月23日高院開延押庭時，廖突然表示「我希望回家」，稱父親中風，深怕見不到爸爸，盼法官給他「一小段時間」陪伴家人。

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廖晏霆和邱喬琪原為交往3年多的情侶，去年2月分手後。廖不甘心，去年5月22日傍晚帶水果刀至邱女住處樓梯間等候，趁對方開門時持刀推入屋內，企圖挽回感情並作勢自殺。邱女多次想奪門離開，遭廖在門口阻擋，廖拿刀朝她左後背猛刺，邱女逃往屋內，反遭廖的左手勒頸，送醫不治。台北地院認定死者身上兩處刀傷傷口深度達5、6公分，顯見下手凶狠，死者受傷時，廖再上前用手勒頸，直到對方無力抵抗才鬆手，判他15年徒刑。

高院開庭時，廖晏霆稱不是要故意殺害邱女，說「法院怎麼判我都接受」，並起身對邱父鞠躬，邊哭邊道歉「如果我不存在，是不是可以讓你不要這麼難過」、「我很愛你女兒」、「我只是想保護她」，還跪地磕4個響頭道歉。邱父氣憤難耐地回應「我一輩子都不會原諒你」，要廖摸自己的良心，「你敢說，我不想聽」。

邱父先前出庭時說，廖晏霆案發數月前就恐嚇要殺人，做父母的只希望女兒和廖感情自然變淡，沒想到廖「這麼狠」。