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影／蔡碧仲查賄與神同行：不能讓人靠狗屁倒灶矇騙選上

2019-11-06 10:25聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

法務部政務次長蔡碧仲今早在基隆說，國家正處於內憂外患關鍵時刻，檢警調廉一定要落實查賄，讓候選人憑實力，而不是憑狗屁倒灶的一些技巧來矇騙登上國會殿堂或擔任我們國家的元首。

基隆地檢署今天上午9點舉辦總統、立委選舉查察賄選誓師大會，蔡碧仲和檢察總長江惠民、廉政署副署長侯寬仁等人出席，宣示織成緊密法網部署及查緝賄選。宣誓活動安排點亮2公尺高的反賄祈福大天燈，希望結合全民力量乾淨選風，維持選舉公平性。

蔡碧仲致詞時說，人事有盡，所以要祈求神跟我們一起努力，讓選風乾淨。我們國家正處於內憂外患關鍵時刻，這一次我們過關，才能夠朝向富強康莊的大道邁進，子子孫孫將來才有一塊乾淨的淨土可以生存。

蔡碧仲表示，檢調警廉一起誓師，這一次一定要真正落實，查察賄選要具有績效。我們一定要讓我們的老百姓對公權力有信心，一定要讓候選人憑實力，而不是憑一些狗屁倒灶、一些技巧來矇騙，登上國會殿堂，來擔任我們國家的元首。

蔡碧仲說，政府能做的就是維護公平、公正、乾淨的平台，每一位選民的一票都是非常的重要，要讓每一位選民都能在自由意志之下，投下神聖的一票。

基隆地檢署今天上午9點舉辦總統、立委選舉查察賄選誓師大會，蔡碧仲（左五）和檢察總...
基隆地檢署今天上午9點舉辦總統、立委選舉查察賄選誓師大會，蔡碧仲（左五）和檢察總長江惠民（右四）、廉政署副署長侯寬仁（左三）等人出席，宣示部署查賄，乾淨選風。記者邱瑞杰／攝影
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蔡碧仲賄選

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