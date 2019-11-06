多起疲勞騎車自撞死亡車禍 麻豆警路邊增設保命措施

2019-11-06 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



馬路如虎口，台南麻豆警分局分析轄區車禍案件，除酒駕以外，「疲勞駕駛」造成的車禍案件也不在少數。勞工朋友在工作一整天後，在身心疲憊的狀態下，又急著返家，這個時候往往是發生交通事故的高峰期，因應疲勞駕駛問題，麻豆警分局已深入工業區怡華公司、台灣多代公司、廣泰金屬公司、、內富公司及儀鎮公司宣導。

麻豆警分局交通組組長宋文達日前也應邀前往官田工業區廣泰金屬，為勞工朋友講授轄區內近期發生的幾件死亡事故的態樣及酒後駕車、闖紅燈、超速及疲勞駕駛的危險性，並播放事故影片加深印象。市長黃偉哲也重視車禍案件頻傳，指示警方、區長、轄區里長及社區理事長在各區公所召開治安座談會，官田、六甲及下營區公所召開完畢，希望能回到地方加強宣導。

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麻豆警分局分局長楊慶裕表示，麻豆分局因應最新交通事故傷亡調查報告，從今年18件車禍死亡案件，自撞6件，酒駕1件，其中發現疲勞駕駛也是促使交通事故頻傳的主因之一，轄區10月以來發生多起因為疲勞駕駛造成自摔或自撞交通事故，為了降低車禍事故，警方列入加強防制宣導的項目，希望用路人多照顧自己，不要讓家人傷心。