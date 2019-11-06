監所管理員兼差開小黃 LINE群組被罵「垃圾」獲賠1萬

2019-11-06 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



孫男目前為監獄管理員，因兼開計程車糾紛被胡在Line群組罵垃圾，胡被依公然侮辱判處拘役30天，得賠孫1萬元。記者曾健祐／攝影 分享 facebook

在某監所擔任管理員的孫姓男子，去年10月6日因兼開計程車和內部人員發生糾紛，其中胡姓同仁在有96人的LINE群組中以「垃圾」影射罵他，孫不滿提告並求償3萬元，法院認為胡貶低人格用意昭然若揭，犯後也無悔意，依公然侮辱罪判胡拘役30天，民事部分得賠償孫男1萬元。

檢方起訴指出，胡男（38歲）因不滿孫擔任計程車司機時，接送客人態度不佳，竟在有96人的LINE群組中留言影射辱罵孫男「垃圾」，訊時胡否認侮辱，辯稱自己打出垃圾一詞，是指孫的行為，指有位司機等客人20分鐘，還怪罪對方並向派遣中心小姐大小聲，但訊息中沒打出孫的名字。

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但胡在警訊時曾說，自己所指「垃圾」行為就是孫男所為；而孫男證稱，客人讓司機等20分鐘，司機和客人嗆聲要錢這件事就是他發生糾紛的情節，雖然胡沒指名道姓，但群組中的人都知道他有過這樣的糾紛。

法院勘驗LINE群組對話全文，發現胡描述孫的糾紛經過後，隨即發言「瑋哥抱歉，怕你後面也給這垃圾害到」，可見他以「垃圾」為代名詞稱該司機，貶低孫的人格用意已昭然若揭，不採信胡辯詞，考量他犯後否認態度不佳等，刑事依公然侮辱罪判胡男拘役30天，得易科罰金3萬元。