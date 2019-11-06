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警察違約和少女嘿咻要賠120萬 連父母也被拖下水

2019-11-06 08:56聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

擔任警察、已婚的楊姓男子和少女發生性行為，事後和少女父親和解約定不再和少女見面，否則要賠償1000萬元，若違約楊的父母也願意負連帶賠償責任；未料他違約和少女碰面又再度發生關係，少女父親一狀告上法院，台北地方法院判楊和父母應賠償120萬元，可上訴。

少女父親提告主張，楊2014年12月至2015年3月曾猥褻、性侵女兒，事後他和楊、楊的父母達成協議，在女兒20歲之前，兩人不得再見面，否則應賠償1000萬元，雙方簽立和解書。未料，楊仍不知悔改，2017年暑假期間和女兒見面2次，其中一次在台北捷運忠孝復興站、南京復興站見面，另一次在桃園發生性關，楊惡意違反和解書約定，請求楊、楊的父母連帶賠償500萬元。

楊坦承前年暑假和少女見面，但否認兩人發生性行為；楊抗辯，是因為少女急需幫助而要求見面，他才出於善意和少女見面，當場也鼓勵少女和父親溝通，他並沒有做出不軌之舉，認為對方請求無理由；他認為，縱使他違約，但女方父親沒有證明他和少女見面造成什麼損害，因此對方仍不得請求違約金。

楊辯稱，少女過去感情出狀況時曾有激烈舉動，他擔心少女安全才會答應見面，出發點實屬無奈和關心，並沒有惡意；兩人見面當日天氣炎熱，少女身體不適、情緒不穩，並要求到旅館休息，他原本拒絕且要送少女回家，但擔心有突發狀況，不敢留少女一人獨處，才會到一個安靜空間，讓少女休息平復情緒。

根據雙方對話錄音，少女父親問「所以你跟她發生關係是在桃園不是在台北」，楊也回答「對」，少女也不否認當時有和楊發生性關係；法院認為，楊不僅回答是在桃園受訓時和少女發生性行為，並向少女父親道歉，堪認楊已經違反和解書約定，不採信楊的說詞。

判決指出，楊2014年就已經結婚且育有一名子女，卻違反約定和少女見面、發生性關係，而依照和解書內容，楊的父母也須負連帶保證責任，審酌楊身為警察等情狀，判楊和父母應連帶賠償少女父親120萬元。

示意圖／ingimage
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