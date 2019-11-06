拒酒測挨罰9萬吊照3年 法官認警證據不足替他撤單

2019-11-06 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園李姓男子因拒絕接受酒測被警方開單，遭桃園市交通裁決處處罰鍰9萬元、吊照3年，李不服提行政訴訟，審理時警方主張有看到李下車，後來和友人互換駕駛座位；但法院發現，警方職務報告與證詞不一致，加上無李男下車的影像佐證，對於有無互換位置情形仍不明，判處撤銷原處分。

平鎮警分局職務報告指出，去年8月27日巡邏經巷口見該車緩慢停靠路邊，李從駕駛座下車，同仁迴轉靠近時，對方立刻往前開，經警方攔停就發現駕駛從原本的李男，變成了他的朋友，而李當時酒醉，認為車上2人有互換駕駛座位置情形。

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李主張，他知道酒駕嚴重性，出發前已找好李姓友人當代駕，被攔查時開車的就是朋友，但警察一直重複稱「朋友說他有開車」認為警方有嚴重行政瑕疵，質疑憑直覺就可將他定罪嗎？並堅稱沒有開車，當然不需要接受酒測。

法院勘驗警方秘錄器發現，李雖坦承有喝酒，但否認有開車、和代駕互換駕駛行為，而員警詢問是否由李開車時，友人以「嘿」或點頭回應，並未明確承認他和李確有互換行為；開庭時友人說，會以「嘿」或點頭回應，是因爲自己前科很多，看到警察容易緊張，也當庭否認有和李男互換位置。

法官發現，友人確實前科累累，認為依照常情他所辯稱看到警察會緊張的辯詞應可採信，加上也不能僅憑友人以「嘿」或點頭，就直接認定李男有和他互換位置，也就是說，本件並無積極證據可認定李有酒駕的合理懷疑。

為釐清警方攔查該車前，有無已發生危害或依客觀合理判斷易發生危害情形，法官詢問「如何確定李男有駕車行為」張姓警員說「他開巡邏車，見前方1輛車停靠路邊，李男開啟駕駛座車門下車，且李腳步不穩，迴轉要對方停下後，就換成另一名駕駛下車」。

法官認為，張員在職務報告中並未記載李男下車腳步不穩，開庭證詞和職務報告不一致，證詞仍有疑義，法官再問「是否沒有錄影可證明李有從駕駛座下車經過？」張回答「沒有」。