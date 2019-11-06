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清晨一人在車 警隨機盤查侵權

2019-11-06 00:34聯合報 記者曾健祐／桃園報導

法官認為，警方不能對任意車輛隨機式臨檢。圖／聯合報系資料照片
法官認為，警方不能對任意車輛隨機式臨檢。圖／聯合報系資料照片
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賴姓男子凌晨在路邊停車抽菸，被桃園保安警察大隊攔查搜出Ｋ他命，遭裁罰二萬元、上六小時反毒講習；賴反控警方未經同意任意搜索。法官詢問員警，賴有何嫌疑？員警回「他清晨獨自一人在車上」，法官以警方執法欠缺依據，以主觀、僥倖隨機查察侵害人民隱私，撤銷裁罰處分。

判決指出，本件臨檢單位在欠缺法律依據下，任意隨機搜索該車輛中央扶手，妨害人民自由在先，更出於主觀、僥倖隨機之查察需求，侵害人民隱私權，對受違法搜索臨檢者的行動自由、隱私權危害甚巨，認定警方搜出的毒品是違法搜索取得，不具證據力。

賴主張，去年四月十五日凌晨坐在車上抽菸，員警不分青紅皂白逕行搜索貨車，警方在做筆錄時口口聲聲要他認了事情才不會麻煩，涉嫌恐嚇訊問。

警方還一直強調「繳二萬就沒事」，但自己沒犯法，筆錄供詞都是員警要求他坦承，質疑警方如此作為豈為人民之福？

法官問當時臨檢的蔡姓警員：「賴男當時有何犯罪嫌疑或犯罪之虞？」蔡表示，當時清晨，賴獨自一人在車上，和同仁去問做什麼，對方講不清楚就盤查；法官再問「當時有無其他事證證明賴有犯罪之虞？」蔡說「已經不記得了」。由於當時清晨往來車輛甚少，並非警察職權行使法中「已發生危害之交通工具」或「依客觀合理判斷易生危害之交通工具」；法官認為，不能對任意車輛恣意、概括或隨機式臨檢。

臨檢警察抽菸隱私權毒品

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