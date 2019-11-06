清晨一人在車 警隨機盤查侵權

2019-11-06 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園報導



法官認為，警方不能對任意車輛隨機式臨檢。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

賴姓男子凌晨在路邊停車抽菸，被桃園保安警察大隊攔查搜出Ｋ他命，遭裁罰二萬元、上六小時反毒講習；賴反控警方未經同意任意搜索。法官詢問員警，賴有何嫌疑？員警回「他清晨獨自一人在車上」，法官以警方執法欠缺依據，以主觀、僥倖隨機查察侵害人民隱私，撤銷裁罰處分。

判決指出，本件臨檢單位在欠缺法律依據下，任意隨機搜索該車輛中央扶手，妨害人民自由在先，更出於主觀、僥倖隨機之查察需求，侵害人民隱私權，對受違法搜索臨檢者的行動自由、隱私權危害甚巨，認定警方搜出的毒品是違法搜索取得，不具證據力。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

賴主張，去年四月十五日凌晨坐在車上抽菸，員警不分青紅皂白逕行搜索貨車，警方在做筆錄時口口聲聲要他認了事情才不會麻煩，涉嫌恐嚇訊問。

警方還一直強調「繳二萬就沒事」，但自己沒犯法，筆錄供詞都是員警要求他坦承，質疑警方如此作為豈為人民之福？

法官問當時臨檢的蔡姓警員：「賴男當時有何犯罪嫌疑或犯罪之虞？」蔡表示，當時清晨，賴獨自一人在車上，和同仁去問做什麼，對方講不清楚就盤查；法官再問「當時有無其他事證證明賴有犯罪之虞？」蔡說「已經不記得了」。由於當時清晨往來車輛甚少，並非警察職權行使法中「已發生危害之交通工具」或「依客觀合理判斷易生危害之交通工具」；法官認為，不能對任意車輛恣意、概括或隨機式臨檢。