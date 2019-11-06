嘉義大林鎮長槓縣長挨告 檢分案調查

2019-11-06 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



嘉義縣大林鎮長簡志偉被縣長翁章梁控告，簡志偉說「身上若無千斤擔，誰拿生命賭明天 」，以表達內心感受。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 嘉義縣大林鎮長簡志偉日前向縣府環保局申請增加5名清潔隊員未獲同意，認為縣府刁難，簡在臉書貼環保局回復函及10年前「縣長陳明文」署名公文，質疑現任縣長翁章梁是「兒皇帝」。翁章梁昨在議會答詢指出，簡志偉貼文移花接木，至今未刪文道歉，已對簡提告；被縣長控告，簡回應說「身上若無千斤擔，誰拿生命賭明天」。

嘉義縣府10月31日寄告訴狀給地檢署，告簡志偉涉嫌行使變造公文書；嘉義地檢署發言人主任檢察官蔡英俊說，檢方已分他字案調查，將調閱資料傳訊當事人釐清案情。

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簡志偉日前在臉書貼文說「縣長是兒皇帝嗎？為什麼公所行文給縣府，縣府竟然用『縣長陳明文』回覆，坐實『明文規定』是縣內最高指導原則？」縣府隨即發聲明要求簡刪文道歉。但簡再貼文指，縣府原已同意公所新增5名清潔隊員，孰料去年11月24日選舉後又收回，攸關鎮民權益，身為鎮長責無旁貸，「派系扼殺鎮民權益，鎮長怎能悶不吭聲」，附上107年6月11日縣府同意新增清潔隊員公文反擊。

嘉義縣長翁章梁在議會表示，縣府已提告大林鎮長簡志偉。 記者魯永明／攝影 分享 facebook 簡志偉說，去年5月鎮公所向環保局申請增加5名清潔隊員獲通過，但他上任後卻被註銷申請，他再次申請，環保局卻以「98年清潔隊員設置基準」回覆，這套基準是陳明文任內訂定，時空背景與現今不同，大林人口雖未增加，但大埔美工業區、南華大學學生等流動人口增加，垃圾量也增加。

翁章梁駁斥，當時是前鎮長葉和平申請增加清潔隊員，葉落選未連任，公所又撤銷增加隊員，簡志偉臉書張貼公文是環保局電子公文，不需縣長戳章，且無附件，簡套疊陳明文縣長任內公文戳章，用翻拍移花接木方式發布不實訊息。

對被譏諷是陳明文的「兒皇帝」，翁說，他上任至今，縣府很多規定是前縣長李雅景任內所訂，難道他也是李雅景的「兒皇帝」嗎？