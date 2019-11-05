北市文山一分局警員涉司法黃牛 120萬交保

2019-11-05 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北即時報導



調查局台北市調查處獲報，指文山一警分局王姓員警，涉嫌夥同友人籌組詐騙集團，由王假扮調查局人員，向新北市1家建設前廖姓董座恐嚇，謊稱廖的婚外情事件已被提告至法院，但他們可協助廖疏通檢察官，把官司擺平，藉此詐得近600萬元；廖男事後發現遭詐，憤而檢舉王涉及司法黃牛。

台北地檢署今天指揮市調處搜索王男及共犯林男、洪男等處所，帶回王男等3人偵訊，深夜依詐欺罪聲押洪姓男子，王男120萬交保，另名林男偵訊中。

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檢調獲報，指2018年間，林男知悉廖男名下有不少存款，因而心生歹念，找來具有司法實務經驗的王男扮演調查官，謊稱廖男的婚外情已經被發現，地檢署偵辦通姦。

廖男擔心事件曝光會影響家庭與聲譽，立即向王男求證真偽，王男見廖男已上鉤，稱自己是市調處大安調查站組長、洪男是「維安查報隊」司法警察，可以幫忙搞定檢察官，但須要一些「活動費」與「封口費」，否則消息可能會曝光。