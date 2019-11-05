執行署拍賣黃金條塊 3條都拍定27萬餘元
2019-11-05 21:04中央社 台北5日電
法務部行政執行署各分署今天同步舉行拍賣會，其中台北分署拍賣3條各5港兩的黃金條塊，各以新台幣27萬餘元拍定賣出。
行政執行署新聞稿指出，所屬各分署今天同步舉辦動產暨不動產聯合拍賣會，拍定金額達新台幣1億1748萬餘元，其中不動產拍定金額總計為9412萬餘元，動產部分拍定金額則為2335萬餘元。
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行政執行署表示，本次不動產拍定金額總計9412萬6259元，績效亮麗，包括台北分署拍定台北市松山區、大安區等地土地及建物，拍定金額為1907萬餘元；高雄分署拍定岡山區、前鎮區等地土地及建物，拍定金額為1720萬餘元。
新聞稿另指出，各分署拍賣動產部分，拍定金額總計2335萬7834元。
台北分署也發布新聞稿指出，今天拍賣黃金條塊、高爾夫周邊商品等動產與不動產，其中以黃金條塊最具人氣，3條金塊各以新台幣27萬餘元拍定，比當日黃金牌價便宜。
此外，台北分署拍賣不動產時，出現2名投標人對松山區一筆不動產出價相同的罕見情形，經其中一名投標人現場加價100萬元後，才以1800萬元拍定。
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