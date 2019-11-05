警冒調查員恐嚇建商500萬 警分局：毋枉毋縱依法究辦
2019-11-05 20:01
聯合報 記者廖炳棋
／即時報導
新北市一名退休建商因為包養小三，遭台北市文山一警分局王姓警員得知，王姓警員竟夥同洪姓、林姓男子，假冒調查局台北市調處大安調查站組長、「維安查報隊」等司法警察人員身分，威脅建商拿出封口費，否則將會曝光建商婚外情。
3名男子以此手法，一年內陸續拿到20萬元、50萬元不等金額，最高一筆500萬元，共詐得逾500萬元。事後被害人向調查局檢舉。北檢檢察官羅嘉薇今指揮調查局台北市調處兵分4路搜索4處並約談3名犯嫌，全案朝刑法詐欺罪方向偵辦。
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台北市文山一警分局晚間說明，指出此案由台北地檢署指揮文山一警分局及台北市調共同偵辦，涉案的王姓警員是警察專科學校專科第13期畢業，先前在保一總隊、台北市中山警分局服務，2016年9月調任文山一警分局，目前案件還在偵查，相關案情將等檢調偵詢後，再做釐清說明。
文山一警分局強調，將秉持「毋枉毋縱、依法究辦」的原則，全力配合台北地檢署依法偵辦，若有違法，將召開考績會依法究責，絕不寬貸。
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