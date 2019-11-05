行政執行署今拍賣不動產 一天內國庫進帳近1億

2019-11-05 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北即時報導



法務部行政執行署今天舉行「123聯合拍賣會」，全國各分署推出琳瑯滿目的拍賣好貨、不動產物件，吸引民眾到場參與競標，一整天下來，不全國不動產拍定金額為9412萬元，若加上動產拍賣，合計整天拍定金額為1億1748萬元。

本次拍賣不動產主要有台北分署拍定台北市松山區、大安區、新北市新店區等地土地及建物，拍定金額為1907萬元；新北分署拍定新北市鶯歌區土地，拍定金額為133萬元；桃園分署拍定桃園市桃園區、龍潭區等地土地及建物，拍定金額為1026萬元。

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此外，新竹分署拍定苗栗縣通霄鎮土地，拍定金額為1390萬元；台中分署拍定台中市大安區、沙鹿區、東勢區、龍井區、大里區等地土地及建物，拍定金額為337萬餘元；彰化分署拍定彰化縣線西鄉、社頭鄉等地土地及建物，拍定金額為1490萬元；嘉義分署拍定嘉義縣溪口鄉、雲林縣麥寮鄉等地土地，拍定金額為355萬元。

另有高雄分署拍定高雄市岡山區、前鎮區等地土地及建物，拍定金額為1720萬元；屏東分署拍定屏東縣潮州鎮、滿洲鄉等地土地及建物，拍定金額為897萬元。

台北分署拍賣物包括黃金條塊、高爾夫周邊商品、擴香瓶禮盒、太陽眼鏡等，買氣不惡，華泰商業銀行股份有限公司的股票、玉飾、酒品及書法家殷漢西的金剛般若波羅蜜經書法卷軸，在競價聲中拍定，尤其擴香瓶禮盒40組全數售罄。