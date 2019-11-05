台南法拍會撿好康 中華小貨車15萬6千拍出
2019-11-05 18:56
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
行政執行署台南分署法拍會今天下午3時在2樓拍賣室登場，外界關注度最高的2014年份中華小貨車1299CC ，因欠繳牌照稅、燃料費或罰鍰僅2萬1905元，且車輛年份較新，又是第2次拍賣，價格直接下殺5折，喊價此起彼落，最後以15萬6千元拍出。台南分署統計，這次法拍會拍賣所得價金16萬8300元。
台南分署指出，這次拍賣會關注度最高的2014年份中華小貨車，又為第2次拍賣，價格直接下殺5折，拍賣前即引起注目，拍賣官一開始，請應買人出價後，喊價聲此起彼落，在激烈競價後，最後以15萬6千元拍定。
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另4隻名牌太陽眼鏡因時尚，且價格又便宜，民眾也爭相搶購，最高價為800元，4隻總計也才2300元，拍賣結果全數賣出，民眾直呼「賺到了」。
台南分署表示，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及臉書。
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