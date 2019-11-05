親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

12強Live／波多黎各前三局9上9下 中華三局2:0領先

國台辦「26條」體育統戰，然後呢？

男騎車翹孤輪飆彰化139縣道 公共危險罪送辦

2019-11-05 19:04中央社 彰化縣5日電

蔡姓男子騎機車「翹孤輪」狂飆縣道139線，囂張行為引起彰化警方重視，蔡男到案後，全案依涉犯公共危險罪移送檢方偵辦，遭舉發交通違規部分，最高可罰新台幣2萬4000元。

縣道139線彰化路段是許多跑車族、重機族「跑山」勝地，蔡男日前騎一輛黃色改裝機車以「翹孤輪」單輪行駛方式狂飆139線，一旁還有友人拍照錄影，對向車道汽車駕駛將行車紀錄器畫面上傳網路社團引發公憤，警方也著手追查駕駛人身分。

彰化縣警察局彰化分局今天表示，經調閱監視器畫面過濾比對，確認20多歲蔡姓車主涉重嫌，蔡男到案坦承在縣道139線19.4公里處以翹孤輪方式駕車，並供稱只是覺得好玩。警方依涉犯刑法公共危險罪移送彰化地檢署偵辦，涉交通違規部分最高可罰2萬4000元。

彰化分局指出，為降低縣道139線交通事故，9月起假日除原規劃測速勤務，也在事故熱點編排路檢加強執法密度，至今舉發無照駕駛76件、查處189件疑似違規改裝，車主需回監理站重新驗車，10月取締違規超速145件。

警方強調，縣道139線上下坡度陡及彎道多，呼籲駕駛人減速慢行，更不可危險駕駛、競速，為維護交通安全順暢，除持續不定時、不定點結合環保局、監理站聯合稽查取締，對於無照駕駛、車輛違規改裝、觸犯公共危險罪駕駛人，一定舉發並移送偵辦。

事故監理站車主

相關新聞

行政執行署今拍賣不動產 一天內國庫進帳近1億

2019-11-05 19:45

台南法拍會撿好康 中華小貨車15萬6千拍出

2019-11-05 18:56

北科大經營管理系女教授 涉詐領60萬補助款遭約談

2019-11-05 16:26

博士生追撞警車警員身亡 判緩刑賠四百萬

2019-11-05 16:22

醉男不理警察勸阻 3小時連打8次「110」罰五萬元

2019-11-05 15:57

扶植港青抗爭越演越烈 葉毓蘭：太陽花們當有不少自豪

2019-11-05 15:17

小心飯店蟑螂！爽吃爽住5星級溫泉飯店 不付錢直開溜

2019-11-05 15:06

協調債務不成栽槍債主 宜蘭員警遭判刑3年半

2019-11-05 14:47

涉賄選 烏來區民代表吳真當選無效確定

2019-11-05 14:41

醉男3小時連續亂報案8次 遭罰5千

2019-11-05 14:34

女嬰趴睡窒息身亡 保母夫妻當庭賠償3百萬換緩刑

2019-11-05 14:08

黑澀會美眉「Apple」被騙50萬 原來誤信IG私訊的是老友

2019-11-05 13:44

男冒用哥哥身分躲罰單 遭判刑3月

2019-11-05 13:26

7度酒駕稱止牙痛喝治痛單 法官不信判他8月刑

2019-11-05 13:13

行政執行署績效突破5500億元 再攀高峰

2019-11-05 12:48

物流司機輾死2人判緩刑 公司連帶賠償330萬

2019-11-05 12:16

被控涉妨害家庭 施建安獲不起訴處分

2019-11-05 12:06

影／大選前是否執行死刑？蔡清祥：沒有時間表

2019-11-05 12:01

「遺體借道」是美談？賣屋沒說遭控詐欺 無罪確定

2019-11-05 11:41

1018件疑占賣場等婦幼停車位 桃市府確認100多件開罰

2019-11-05 11:40

為爭房產母女反目 老媽不滿女兒提告又上訴告她殺人

2019-11-05 11:35

「太陽花」學運驅離判國賠 退警號召上街抗議台南響應

2019-11-05 11:02

大林鎮長為增清潔隊員諷縣長「兒皇帝」 翁章梁：已告

2019-11-05 10:59

影／借車讓友酒駕坐他車 台中有9人連坐罰

2019-11-05 10:34

28萬元頂級自行車涉侵權 法拉利跨海求償百萬勝訴

2019-11-05 01:50

法拉利跨海提告 自行車廠判賠

2019-11-05 00:23

無照騎車拒檢 大嬸「領」15警員馬路繞圈圈

2019-11-05 00:12

「以一換一」月薪34萬女副總賭氣丟差

2019-11-05 00:04

中華民國護照搶手 男賣1萬被騙實拿3千被起訴

2019-11-04 19:44

三兄弟持玩具槍想押走仇家 寡不敵眾敗陣被判刑

2019-11-04 18:10

行政執行署「合法」討債5500億 明辦成果分享會

2019-11-04 16:34

台南聯法拍會明天登場 2014年中華小貨車下殺5折

2019-11-04 16:19

閨密約會沒參加她的生日派對 她批傻眼瞎妹結果慘了

2019-11-04 15:42

男嬰遭床護欄「卡死」 製造與通路商共賠440萬

2019-11-04 15:38

台菲地下通匯逾10億元 兩女業者遭約談

2019-11-04 15:03

元旦車票買錯時間鬧糾紛 男貪160代購費被法辦

2019-11-04 14:46

說出願「以一換一」求才 她月薪34.5萬的工作飛了

2019-11-04 14:43

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

台中東協廣場地下室火警 濃煙直竄天際

2019-11-05 09:47

郭台銘告網友：任何人都不能詛咒我母親 忍無可忍報案

2019-11-05 11:40

迪卡儂新竹旗艦店火警 緊急疏散民眾

2019-11-05 13:29

碰！新北板橋傳槍響 17歲少年疑自戕殞命

2019-11-04 20:37

恐怖巧合？ 宜蘭重大死傷意外 都在蘇澳、都在10月

2019-11-05 00:32

男點牛排番茄醬超多還被嗆？店家打臉曝真相網批「奧客」

2019-11-05 10:15

騎士闖紅燈…員警開單搞烏龍 網友：蠻牛又有題材了

2019-11-05 09:39

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58

28萬元頂級自行車涉侵權 法拉利跨海求償百萬勝訴

2019-11-05 01:50

偷拍女副理裸照想炫耀 事後傳遍百人群組他賠慘了

2019-11-05 14:37

手機那頭傳來少女尖叫聲 女友被抱下堤防性侵

2019-11-05 11:17

影／借車讓友酒駕坐他車 台中有9人連坐罰

2019-11-05 10:34

「太陽花」學運驅離判國賠 退警號召上街抗議台南響應

2019-11-05 11:02

得知她要嫁人 他在色情網站散布性愛影片判賠50萬

2019-11-05 07:39

北市警局抓通緝犯抓錯人還上銬 議員批：這是公權力？

2019-11-05 14:29

影／實習警偕同處理車禍 上機車被學長放鴿子

2019-11-05 14:24

北科大經營管理系女教授 涉詐領60萬補助款遭約談

2019-11-05 16:26

唯一文定全毀！新娘拿到尺寸不合禮服 店家坦承：刻意的

2019-11-05 15:39

母碎唸「罵妳罵到詞窮」 女兒神回一句笑翻網友

2019-11-05 17:25

囧到爆！女捐400萬求神祇治病只換到「功德圓滿」4字

2019-11-05 14:49

無照騎車拒檢 大嬸「領」15警員馬路繞圈圈

2019-11-05 00:12

火警救災遇婦人急病求助 消防員請她另打119惹議

2019-11-05 09:55

菜鳥外送員騎車太慢 阿伯提「貼心建議」讓她哭笑不得

2019-11-05 13:26

萬聖節驚見正妹狐狸 誘人身材曲線加美腿引遐想

2019-11-05 18:13

男童墜奧萬大吊橋亡 園區經理15萬元交保

2019-11-04 21:04

喝一口水昏迷15小時還被性侵 渣男網友判賠100萬

2019-11-05 12:11

爛路害導遊摔倒骨折無法帶團 新店區公所判國賠31萬

2019-11-05 17:11

成功大學教室驚傳火警 疑電腦主機失火

2019-11-05 16:47

物流司機輾死2人判緩刑 公司連帶賠償330萬

2019-11-05 12:16

家屬質疑追車致翻車身亡 南檢認警執法適當不起訴

2019-11-05 13:16

博士生追撞警車警員身亡 判緩刑賠四百萬

2019-11-05 16:22

大林鎮長為增清潔隊員諷縣長「兒皇帝」 翁章梁：已告

2019-11-05 10:59

凌晨車上抽菸就被搜索？法院斥警方侵害人民隱私

2019-11-05 16:48

不給錢就爆婚外情！ 退休建商遭警詐逾5百萬元

2019-11-05 16:47

扶植港青抗爭越演越烈 葉毓蘭：太陽花們當有不少自豪

2019-11-05 15:17

感冒藥混充春藥催情水販賣 買者愈吃愈沒勁

2019-11-05 10:31

36刀殺前夫、女兒 印尼婦判28年

2019-11-05 00:16

「以一換一」月薪34萬女副總賭氣丟差

2019-11-05 00:04

被控涉妨害家庭 施建安獲不起訴處分

2019-11-05 12:06

法拉利跨海提告 自行車廠判賠

2019-11-05 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top