嚴防境外非法資金影響大選 檢警調及銀行動起來

2019-11-05 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



為避免境外資金影響第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，台南地檢署今天下午在台江國家公園管理處，與銀行公會、司法警察機關、廉政人員及專家學者等辦理學術及實務研討會，精進辦案技巧等專業知能，進而追查資金用途、來源、去向外，同時，避免境外勢力迂迴介入國內政治，維護選舉的公正。

這場「查緝境外非法資金」研討會，計有台南高分檢檢察長張清雲、台南地檢署檢察長林錦村、台南市調查處長鄭伯卿、台南市警察局副局長許世旻、調查局洗錢防制處副處長段繼開及中信金融管理學院校長施光訓、京城商業銀行總經理張日政、新光金控法務長簡維能、台灣更生保護會台南分會主委宋俊明等人與會。

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張清雲說 ，近幾年境外勢力迂迴介入國內政治及活動，可能造成社會動盪及政治不安定，尤其距離國內重大選舉2個多月，擔心境外資金經由合法管道或各種形態進入國內，甚至影響選情，因此，希望透過檢警調廉政及政風等單位研討會防患未然。

林錦村表示，希望透過經驗分享及交流，查出金錢流向，進一步查扣犯罪所得，減少誘因之外，也希望明年1月11日正副總統及立委選舉的重要關鍵時刻，確保大選的公平、公正，不容許非法手段、暴力或境外資金等，非法介入選舉。

檢察官郭書鳴等人以「地下通匯案件之發掘與偵查困境」等為題，和與會的由審(法官)、檢、警、調、學、銀