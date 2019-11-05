爛路害導遊摔倒骨折無法帶團 新店區公所判國賠31萬

在旅行社上班的羅姓男子前年徒步行走在新店區檳榔路公車站，因路面破損崎嶇不堪，導致他跌倒左腳骨折，無法帶團出遊，他依法向新店區公所提國家賠償，台北地方法院判區公所應賠償31萬餘元，可上訴。

新店區公所表示，目前還未收到判決書，待判決書下來後，依法官判決內容及羅男薪資、醫藥費、工作損失、精神慰撫金等，評估賠償金額是否合理，若不合理將進行上訴。

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對於道路不平問題，新店區公所副區長吳志忠說，公所除了每個月皆進行例行性的巡查外，民代、里長或民眾前來檢舉或提供道路不平消息，都會即刻前往現場勘查，若情況嚴重者將優先進行維修。

羅男提告主張，他2017年2月14日中午走在新北市新店區檳榔路公車站牌處，因為路面破損、崎嶇不平，導致他路過時跌倒，左足踝腓骨骨折，因此請求管理路面的新店區公所賠償醫藥費、工作損失、精神慰撫金等66萬餘元。

新店區公所抗辯，他對於事故發生過程不爭執，也認為羅男請求醫藥費合理，但對於羅男請求工作獎金損失有意見，且慰撫金金額過高。

法官認為，依照相關照片、證人證述、診斷證明書等，確認羅男因路面不平而受傷，新店區公所管理有疏失，應該負賠償責任；另羅男在旅行社工作，因傷調整為內勤，審酌後判新店區公所應賠償31萬1270元。