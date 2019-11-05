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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

不給錢就爆婚外情！ 退休建商遭警詐逾5百萬元

2019-11-05 16:47聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

檢調接獲檢舉，指一名已退休建商遭時任北市文山一分局王姓員警夥同洪姓、林姓男子冒用調查官等司法警察身分，稱得知其有婚外情，若不拿出封口費，將曝光於眾，一年內詐得逾500萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處兵分4路搜索並約談3名犯嫌，全案朝刑法詐欺罪方向偵辦。

檢調獲報，指2017年至2018年間，時任文山一分局王姓員警夥同約五旬的洪姓、林姓男子，假冒調查局台北市調處大安調查站組長、「維安查報隊」等司法警察人員身分，向一名已退休建商稱知悉其有婚外情，若不拿出封口費，將把消息曝光於眾。

3名男子以此手法，一年內陸續拿到20萬元、50萬元不等金額，最高一筆500萬元，共詐得逾500萬元。事後，被害人向調查局檢舉。北檢檢察官羅嘉薇今指揮調查局台北市調處兵分4路搜索4處並約談3名犯嫌，預計晚間移送複訊，不排除祭出強制處分，全案朝刑法詐欺罪方向偵辦。

檢調接獲檢舉，指一名已退休建商遭時任北市文山一分局王姓員警夥同洪姓、林姓男子冒用...
檢調接獲檢舉，指一名已退休建商遭時任北市文山一分局王姓員警夥同洪姓、林姓男子冒用調查官等司法警察身分，稱得知其有婚外情，若不拿出封口費，將曝光於眾，一年內詐得逾500萬元。示意圖／Ingimage
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北市警察婚外情建商詐欺

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