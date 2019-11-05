北科大經營管理系女教授 涉詐領60萬補助款遭約談
2019-11-05 16:26
聯合報 記者賴佩璇
／台北即時報導
台北科技大學經營管理學系專任教授林鳳儀，被控趁主持2017年度研究計畫時，以不實發票詐領補助款約60萬元。台北地檢署今指揮廉政署搜索林女學校辦公室座位、住處等7地點，並約談林女、提供假發票的吳姓公司負責人及兩名林姓親友到案，全案朝刑法詐欺、商業會計法方向偵辦。
根據北科大官網資料，林鳳儀擁有交通大學經營管理研究所博士、美國南加大會計研究所碩士、政治大學會計學系學士等學位。專長為國際會計、公司治理、公司理財投資、會計資訊系統、專業投資分析、財務預測模型；授課科目為公司治理、管理會計、會計資訊系統、投資學、財務管理、國際會計。
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檢廉獲報，指林鳳儀擔任「106年度教育部補助技專校院推動學生參加國際性技藝能競賽」、「2017年國際文創數位藝術創作工作坊」計畫主持人，涉嫌與目前擔任某公司負責人的吳姓前指導學生勾串，由吳提供不實發票，以詐領約60萬元補助款。
北檢今指揮廉政署兵分7路搜索林女學校辦公室座位、住所等地，並約談林女、吳男及林姓男親友、林姓女親友等4名犯嫌到案，另約談6名證人，預計晚間移送複訊，不排除祭出強制處分。
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