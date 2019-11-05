博士生追撞警車警員身亡 判緩刑賠四百萬

2019-11-05 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



國道公路警察局楊梅分隊3名警員去年11月23日凌晨於國道一號中山高速公路南下86.4公里處協助排除故障車輛，將已鳴警笛及閃警燈的警車停在故障車後方，正當駕駛座葉姓警員與副駕林姓小隊長準備下車擺放三角錐時，遭未注意車前動態的王姓博士生開車高速撞上警車與故障車，造成2警受傷，其中剛從警校畢業、坐後座的警員王黃冠鈞雖送醫急救，仍於4天後不治；新竹地院審理終結，依過失致死罪判王有期徒刑1年，緩刑3年，應賠償死者家屬400萬元。

經查，民國107年11月23日1點22分，王男開車行經國道一號中山高速公路南下86.4公里處湖口路段，當時國道警方共3名警員正進行故障車輛排除任務，將警車停在故障車後方，其中，林姓小隊長已下車持指揮棒及探照燈警示後方車輛，另名葉姓警員準備取出交通錐及爆閃燈，警員王黃冠鈞準備下車之際，就遭未注意車前動態的王男開車自後方高速、未煞車撞擊，造成三車追撞，使林姓小隊長與王黃冠鈞都受傷送醫，王黃冠鈞急救，仍因腦幹衰竭而不治。

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法官認為，肇事王男正在攻讀博士，沒有前科，因一時失慮、未注意車前有正在執行公務的警車，將警車撞到後方嚴重變形，故障車也翻覆，肇生的車禍情節不輕，車禍更造成警校剛畢業的警員離世，對其家屬有不可承受之痛。