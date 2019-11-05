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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

博士生追撞警車警員身亡 判緩刑賠四百萬

2019-11-05 16:22聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

國道公路警察局楊梅分隊3名警員去年11月23日凌晨於國道一號中山高速公路南下86.4公里處協助排除故障車輛，將已鳴警笛及閃警燈的警車停在故障車後方，正當駕駛座葉姓警員與副駕林姓小隊長準備下車擺放三角錐時，遭未注意車前動態的王姓博士生開車高速撞上警車與故障車，造成2警受傷，其中剛從警校畢業、坐後座的警員王黃冠鈞雖送醫急救，仍於4天後不治；新竹地院審理終結，依過失致死罪判王有期徒刑1年，緩刑3年，應賠償死者家屬400萬元。

經查，民國107年11月23日1點22分，王男開車行經國道一號中山高速公路南下86.4公里處湖口路段，當時國道警方共3名警員正進行故障車輛排除任務，將警車停在故障車後方，其中，林姓小隊長已下車持指揮棒及探照燈警示後方車輛，另名葉姓警員準備取出交通錐及爆閃燈，警員王黃冠鈞準備下車之際，就遭未注意車前動態的王男開車自後方高速、未煞車撞擊，造成三車追撞，使林姓小隊長與王黃冠鈞都受傷送醫，王黃冠鈞急救，仍因腦幹衰竭而不治。

法官認為，肇事王男正在攻讀博士，沒有前科，因一時失慮、未注意車前有正在執行公務的警車，將警車撞到後方嚴重變形，故障車也翻覆，肇生的車禍情節不輕，車禍更造成警校剛畢業的警員離世，對其家屬有不可承受之痛。

法官念在王自首犯行，並向被害人家屬表示歉意，極欲與死者家屬和解，並向保險公司請求提高賠償額度外，也願意以名下房產增貸，一次支付400萬元賠償，另用分期方式付100萬賠償元賠償，只是雙方和解條件有差距，未能達成和解，但已經看出王難彌補的誠意，確實有悔意，審酌同意給予緩刑，以勵自新，為兼顧死者家屬權益，王於判決確定一年內應付400萬元給死者家屬，若未履行賠償，檢察官得聲請撤銷緩刑。

國道警楊梅分隊3名警員去年凌晨於國道一號中山高速公路南下86.4公里處協助排除故...
國道警楊梅分隊3名警員去年凌晨於國道一號中山高速公路南下86.4公里處協助排除故障車輛，將已鳴警笛及閃警燈的警車停在故障車後方，遭未注意車前動態的王姓博士生開車高速撞上警車與故障車，造成2警受傷。示意圖／記者王駿杰攝影
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國道車禍高速公路

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