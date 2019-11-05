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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

醉男不理警察勸阻 3小時連打8次「110」罰五萬元

2019-11-05 15:57聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

許姓男子酒後在午夜多次打「110」報案稱有糾紛，員警到場未發現，並勸許不要亂報案，結果警察前腳剛走，許又打「110」報案，被警方依違反社會秩序維護法移送基隆地方法院審理。法院以許無故撥打警察機關報案專線，勸阻不聽，裁定處罰5000元。

法院裁定指出，許男今年9月20日晚上10點51分起，接連用行動電話撥打「110」報案7次，警方當晚11點、11點40分及21日凌晨0點36分前往現場處理，都未發現有人發生糾紛，並曾兩度勸阻許不得亂報案。

許男在9月21日凌晨1點43分第8次撥打「110報案，過程中胡言亂語。警方將許帶回偵詢，並檢附市警局勤務指揮中心受理110報案紀錄單8紙、員警9月21日凌晨2點24分至29分警察密錄器錄影擷取畫及錄音譯文，將許送辦。

法官認為，許男在密集時間內，無故撥打110專線8次，不僅占用報案專線，且耗費警察人力，應予責難，另考量許是在飲酒後行為控制能力不佳，裁定罰款5000元。全案可抗告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

許男無故撥打110專線8次，被法官依違反社維法定罰款5000元。記者邱瑞杰／攝影
許男無故撥打110專線8次，被法官依違反社維法定罰款5000元。記者邱瑞杰／攝影
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