小心飯店蟑螂！爽吃爽住5星級溫泉飯店 不付錢直開溜

2019-11-05 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



34歲飯店蟑螂陳冠儒，假冒身分在台北市各大飯店白吃白住，遭列為黑名單，混不下去轉到新竹市入住老爺酒店等8家飯店，詐欺得利18萬餘元，遭新竹地院判刑2年。原來陳男在新竹詐騙期間，還曾開溜入住北投區五星級的日式溫泉飯店加賀屋，以相同手法爽住4天得利7萬餘元，士林地檢署依詐欺得利罪起訴。

檢方調查，陳在今年3月15日下午1時許，打電話至加賀屋，訂房定6天5夜，並稱20日會退房、付費，讓接待人員陷於錯誤，同意提供住宿等服務，緊接著陳在2小時後入住，入住期間消費餐點、免費洗衣、打長途電話等，連同住房費，合計詐取7萬445元。

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飯店櫃檯人員在3月19日上午9時許，打房內電話詢問何時結清款項，但都沒人接聽，經調閱監視器畫面，驚見陳早在前一天18日中午11點就開溜，得知受騙報警提告。

檢方認為，陳男涉嫌享有住宿權利、免付洗衣服、撥打電話等不法利益，觸犯詐欺得利罪，消費餐飲則是詐欺取財罪，上述行為想像競合犯，從一重以詐欺得利罪起訴，且5年內再犯，建請法院加重其刑，並宣告沒收7萬445元犯罪所得。

陳男今年3月9日假冒工程公司陳先生訂房，入住新竹老爺飯店7日，享用飯店餐點、叫車等服務，多次拖延不繳費，直到15日以換錢為求離去。沒想到竟跑到北投涉嫌詐騙加賀屋，再度白吃白住多日，直到18日再度訂下新竹市飯店，從北投離去後，繼續行騙新竹地區飯店。