涉賄選 烏來區民代表吳真當選無效確定
2019-11-05 14:41中央社 台北5日電
新北市烏來區民代表吳真涉嫌買票，遭台北地檢署提起當選無效之訴。一審判決吳真當選無效，台灣高等法院今天駁回吳真上訴，當選無效確定。
北檢指出，吳真於民國107年九合一地方公職人員選舉，當選新北市烏來區民代表會第2屆第1選區區民代表，但涉嫌以每票新台幣5000元、1萬元買票，依公職人員選舉罷免法提起當選無效之訴。
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一審台北地方法院判吳真當選無效，吳真提起上訴，主張雖有賄選行為，但扣除賄選票數仍可當選。
二審高院認為，依選罷法規定，當選人一旦賄選，當選即屬無效，不以賄選行為影響選舉結果為要件，認為吳真抗辯不可採，今天駁回上訴，本案因不得上訴而確定。
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