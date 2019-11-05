女嬰趴睡窒息身亡 保母夫妻當庭賠償3百萬換緩刑

2019-11-05 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



台北北投區65歲邱老夫妻，去年11月把4個月大的朱姓女嬰放在房內睡覺，離開視線超過2小時，導致女嬰趴睡窒息身亡，邱等2人遭依過失致死罪起訴。今天士林地方法院開庭，邱老夫妻賠償女嬰父母共計300萬元，請求從輕量刑，換取緩刑。

邱姓老翁擁有保母資格，夫妻倆在北市北投地區照顧托育嬰兒長達10多年，妻子張女也協助照顧小孩，去年9月間保母夫妻開始照顧滿月的女嬰。

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不料，保母家沒有裝即時監看的錄影設備，去年11月27日下午2時許，邱、張在客廳，卻獨自讓女嬰在房間內睡覺，離開世間2個多小時，期間女嬰轉為趴睡，直到保母下午4時許，進房準備幫女嬰洗澡，卻發現女嬰沒有反應，立即報案送醫，但仍不治身亡。

檢察官認為，邱、張兩人獨自放女嬰在房內睡覺，疏於注意導致女嬰趴睡死亡，全案依修正前業務過失致死罪嫌起訴邱翁、修正前過失致死罪嫌起訴張女。

今日邱、張兩人在法庭上認罪，且和女嬰的父母達成和解，以每人賠償150萬元，共計3百萬元，當庭交付支票，用以換取緩刑。

辯護人稱，女嬰是特別難照顧的孩子，當日好不容易入睡後，才會將她留在房間，避免被其他孩子影響，且房間是隨時可經過、目擊的地方，請法院審酌被告經歷生命消逝，心理承受痛苦和極大壓力，予以從輕量刑，依法減刑並給予緩刑。