黑澀會美眉「Apple」被騙50萬 原來誤信IG私訊的是老友

2019-11-05 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北即時報導



黑澀會美眉「Apple」在IG誤信陳姓男網友投資騙術，匯款71萬元，只拿回21萬元，向警方狀告陳姓網友詐欺，陳被檢方起訴；台北地院審理，陳認罪，50萬元還給「Apple」，法官審結，依2個詐欺罪判陳有期徒刑9月，可易科罰金27萬元。可上訴。

本名黃暐婷的「Apple」指控，去年6月時，她收到一名朋友以IG私訊她，因對方很熟悉她的事物，她不疑有詐，認為應是舊識無誤。

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「Apple」說，這名網友透露，因遇到不錯的投資機會，賺了一間房子，也邀她參加，她去對方臉書、IG查證，先投資20萬元，隔沒幾天果然小賺2萬元，於是再陸續砸錢進去，至去年8月為止，一共投資71萬元。

不過，「Apple」認為，她一直未能見到陳姓網友的真面目，只透過網路來聯絡，直到去年9月她覺得對方情緒起伏很大，又要不回錢，才向刑事警察局報案遭到詐騙，報案後，「Apple」另與陳保持聯絡，還一度想釣出他現身，警方今年1月逮捕陳移送法辦，檢方偵辦，陳男被訴。

法院審理期間，陳認罪，承認佯裝「Apple」的友人並詐騙錢財，但將騙到手的錢全數還清，「Apple」出庭時發現，陳男的年紀並不大，沒有犯罪前科，向法官表示願意給陳自新的機會，並同意用可易科罰金的輕刑判決，法官審理，依2個詐欺罪判刑，訂陳應處有期徒刑9月，還可易科罰金27萬元。