7度酒駕稱止牙痛喝治痛單 法官不信判他8月刑
2019-11-05 13:13
聯合報 記者曾健祐
／桃園即時報導
桃園陳姓男子已是6次酒駕累犯，去年自稱牙痛嘴含高粱想止痛，拔完牙又喝了1整瓶「明通治痛單」，結果被攔查測出呼氣值剛好每公升0.25毫克，陳喊冤稱不知該止痛糖漿含有酒精，但法院不採信其辯詞，審酌他有多次酒駕紀錄仍不知悔改，再依公共危險罪判他有期徒刑8個月，可上訴。
檢警調查，陳去年11月7日晚上在朋友家喝酒後，深夜11點騎機車回家途中被警方攔查，測得呼氣值每公升0.25毫克；檢方訊時，陳否認公共危險罪嫌，辯稱因為牙齒痛在嘴巴含高粱酒止痛，後來有吞下去，再去拔完牙就喝了1瓶「明通治痛單」，但事前並不知該藥物中含有酒精成分。
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檢方經函詢製造公司確認明通治痛單內確實含有酒精，另查陳男在被逮捕移送檢方複訊時曾說，當晚有喝1整瓶止痛糖漿，不知有影響他的酒精濃度，可見陳在案發前就已經知道「明通治痛單」內含有酒精，不採信其辯詞。
法院認為，陳既然有意飲用高粱酒、明通治痛單等酒精飲料，未待體內酒精消退就騎車上路，其事證已經明確。
另經查，陳男過去曾因酒駕經檢方緩起訴，法院判處罰金8萬元、拘役30天、有期徒刑4個月、有期徒刑6個月併科罰金10萬元、有期徒刑7個月，總共已有6次前科卻仍不知自律飲酒上路，這次依公共危險罪判他有期徒刑8個月。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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