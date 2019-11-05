物流司機輾死2人判緩刑 公司連帶賠償330萬

2019-11-05 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



龔姓男子靠行物流公司駕駛營業大貨車，今年年1月23日載送機具前往台南科工區，經台南市北區中華北路右轉安明路觀海橋， 疏未注意轉彎車讓直行車先行，與沿中華北路直行的楊姓婦人騎乘機車碰撞，致楊姓女子及其後座乘載母親傷重不治，龔與物流公司連帶賠償共330萬元，台南地院認龔犯過失致人於死罪，處1年徒刑，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，龔平日駕駛營業大貨車，靠行一物流公司，承攬基隆市報關行委託的運貨工作。龔今年1月23日8時21分，駕駛貨車沿北區中華北路一段由東往西前往送貨途中，行經該路段與觀海橋南端安明路的交岔路口時，遇紅燈停等，待綠燈起步欲右轉觀海橋之際，竟疏未注意貿然右轉，剛好楊女騎乘機車搭載母親，沿該路段同向直行並進入交岔路口停等紅燈，綠燈起步時，也疏未注意車前狀況，龔所駕駛大貨車與楊女騎乘機車發生碰撞。

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楊女及母親人車倒地，卡入貨車車底遭輾壓，楊女頭部輾壓傷併顱骨開放性骨折，當場顱腦損傷死亡，母親胸腹部撞挫傷併肋骨多處骨折，導致氣血胸等傷害，經送永康奇美醫院急救不治。

據調查報告指出，道路交通安全規則明文，汽車行駛至交岔路口，其行進、轉彎，轉彎車應讓直行車先行。案發時天候晴、日間自然光線、柏油路面乾燥、無缺陷、無障礙物、視距良好，且案發地點的交岔路口視野開闊，楊女騎乘機車在龔所駕駛貨車右方停等紅燈、目標顯著，並於綠燈起步，非突然竄出，龔疏未注意轉彎車讓直行車先行，因此肇致這起事故，過失甚明。