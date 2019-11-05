喝一口水昏迷15小時還被性侵 渣男網友判賠100萬

2019-11-05 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



男子羅逸峰前年和女網友到家中喝酒打牌，他趁幫女網友加白開水的機會，在水中摻入安眠藥，等女網友昏迷後性侵得逞，他被依以藥劑強制性交罪判9年徒刑，案件仍在最高法院審理中；民事部分，台北地方法院判他應賠償女網友100萬元，可上訴。

羅2017年11月3日深夜11時許，透過微信認識一名女網友，兩人相約在便利商店碰面，事後因下雨兩人分別騎車到羅的住處喝酒、聊天和打牌。羅趁女網友不注意，凌晨幫女網友加水的機會，在女網友的寶特瓶中摻入氯硝西泮等安眠藥，等女網友喝完水陷入昏迷，他趁機性侵得逞。

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女網友昏迷15個小時後甦醒，發現自己沒穿褲子，只穿內褲躺在床上，大腿還有瘀青，羅謊稱是女網友自己脫掉褲子，瘀青則是自己跌倒造成的。女網友醒來後頭很暈，察覺不對勁，離開羅住處後直接到警局報案。

羅否認犯行，供稱他只有在女網友的礦泉水中加入催情藥水，「我只是想助興」，女網友雖然沒有同意他放催情藥，兩人發生關係時還有交談，「我問她舒服嗎？她也有回應」。

法官認為，經過醫院檢驗，女網友尿液中被驗出有鎮定安眠藥，且案發後女網友透過微信詢問羅當晚發生什麼事情，羅也避重就輕回答，不採信羅的說詞。台北地院一審判羅9年徒刑，二審維持一審判決，案件上訴仍在最高法院審理中。