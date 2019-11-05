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影／大選前是否執行死刑？蔡清祥：沒有時間表

2019-11-05 12:01聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

行政院長蘇貞昌日前說「判死定讞，就該執行」，另點名燒死6名親人的翁仁賢及殺害「小燈泡」的王景玉，蔡政府總統大選前是否執行死刑，又受關注；法務部長蔡清祥今天說，法務部對死刑執行的態度沒有改變，會嚴謹審核，「沒有一定的進度」、「沒有一定的時間表」。

蔡清祥說，法務部訂有審核死刑案件執行實施要點，會秉持一貫審慎的態度，依法嚴謹審核死刑定讞的案件，必須就個案檢視有無再審、非常上訴、聲請大法官會議解釋、總統特赦等各種狀況，不過，每件案子內容不同，所以需花的時間也不會一樣。。

蔡清祥說，法務部會依每個案子的狀況來審慎審查，所以沒有一定的進度，也沒有一定的時間表，不會有特定那一個案子要加快或是變慢，一切就按照法律規定進度來審核。

法務部長蔡清祥今天說，法務部對死刑執行的態度沒有改變，會嚴謹審核，「沒有一定的進...
法務部長蔡清祥今天說，法務部對死刑執行的態度沒有改變，會嚴謹審核，「沒有一定的進度」、「沒有一定的時間表」。記者王思慧／攝影
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死刑蔡清祥行政院

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