被控涉妨害家庭 施建安獲不起訴處分
2019-11-05 12:06中央社 台北5日電
台灣中小企業銀行總經理施建安被控與張姓女秘書通姦，張女丈夫高姓男子到台北地檢署提告兩人涉妨害家庭罪。雙方和解後高男撤告，檢方將施建安及張女不起訴處分。
高男提告指出，施建安是台灣中小企業銀行總經理，張女是他的秘書，兩人基於相姦、通姦犯意，自民國106年5月間起，在張女位於台北市農安街租屋處發生性行為。
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高男表示，他察覺有異，去年8月間在他名下、張女駕駛的自用小客車放置錄音筆，錄到施建安與張女「抱緊一點」、「我們偷吃要會擦嘴」等親密對話，且伴隨接吻、呻吟聲，因此控告張女通姦罪、施建安相姦罪。
檢方指出，高男與施建安、張女在偵查過程中調解成立，高男撤回告訴。台北地檢署依法將施、張不起訴處分。
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