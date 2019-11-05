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忍無可忍報案！郭台銘告網友 「任何人都不能詛咒我母親」

「遺體借道」是美談？賣屋沒說遭控詐欺 無罪確定

2019-11-05 11:41聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

宜蘭一處屋宇曾發生工人跌落屋旁水溝憾事，遺體借道房子運出，屋主2016年12月間以市價7折、350萬元賣給吳姓婦人。吳婦翌年6月就賣屋，蕭姓女買家詢問「房子『乾淨』嗎？」，擔心是「死過人」的凶宅，吳婦未告知，並以480萬元售出；蕭女裝潢期間，鄰居告訴她「這房子曾出事」，她回頭問吳婦，吳婦說「我不知道」。

蕭女提告詐欺，但宜蘭地院認為吳婦出賣房屋時，雖沒主動告知十年前有人墜樓、房子遭「借道」，但不能認定她是基於不法所有意圖而故意隱匿，況且依社會通常交易習慣，土地、房屋買賣契約的主給付義務在於買賣標的物所有權移轉與價金交付，而買賣標的物是否合通常得以使用收益狀態，為買賣契約主要目的，至於買賣標的物如有影響正常使用收益瑕疵情形，買受人可依民法相關規定主張行使減少價金等權利，「不應動輒用刑法非難」，判她無罪。

吳姓婦人不否認2016年底只花了350萬就買到這間房子，半年後又用480萬元轉手，但堅決否認行詐。她說，一直到簽約才見到蕭姓女買家，對方沒有跟她說「要乾淨、沒死過人」，至於仲介有沒有交代？她忘了。

吳婦律師表示，這間房子並不是凶宅，吳婦沒有刻意隱瞞，況且「工人遺體運送時曾借道房屋」也不影響房子價格，她買屋後花了1百多萬整修，所以才用480萬元賣出，沒有「不法所有意圖」和「詐欺取財故意」，更無「轉手獲利130萬元」的情形。

宜蘭地院判吳婦無罪，檢方上訴指蕭女是越南籍人士，對凶宅的定義和看法不一定和國人相同，她對「房屋是否不乾淨」相當在意，如果「遺體借道」是美談，怎麼不告訴她？

吳婦說，工人死亡地點是在隔壁建築物的後面，她的房屋不是凶宅，她沒放在心上，也就沒有「要告知」的問題。律師說，當時隔壁已有人居住，陳屍的水溝很小，因此借道爭議的房子運送遺體，「這不至於變成凶宅」。

高等法院認為，凶宅不是法律名詞，就算吳婦未告知房屋外的非專有部分曾有工人墜地而意外死亡，也沒違反一般交易常習關於凶宅的告知義務，仍認定她沒詐欺，駁回上訴確定。

示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照
示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照
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凶宅詐欺

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