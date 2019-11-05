為爭房產母女反目 老媽不滿女兒提告又上訴告她殺人

2019-11-05 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園程姓婦人不滿呂姓女兒為了台北市的1棟房產，向她提起民事請求移轉房地訴訟，自己因為官司纏身導致心臟不適，認為女兒有謀殺之意，對她提告殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌；檢方認為，呂女提告釐清糾紛是她應有的權利，加上程婦本就有慢性病，兩者無因果關係，偵結予以呂不起訴。

程婦控訴，女兒明知她罹有心臟病，竟然為了台北市的1間房子，向桃園地方法院民事庭提起請求移轉房地訴訟，後來被院方駁回，女兒又今年6月11號再提起上訴，自己屢因訟累導致心臟不適，認為對方涉犯殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌。

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檢方訊時，呂女矢口否認犯行，辯稱該房地是她和二姐合資購買的，絕對沒有要殺害媽媽的意思，她只是想要取回本身應有的財產；檢方查，程婦和呂女雖然有財產權糾紛，但呂依據憲法保障的訴訟權，依法對母親提起民事訴訟以釐清糾紛，這是屬於她的訴訟權利合法行使。

因此，呂的行為難以和殺人手段等同視之，況且呂的姐姐也證稱說，母親是有因一直發抖去醫院，但經過診斷沒有病，另檢方再調閱程的病例資料，發現她從前年10月25日起就有陸續因到醫院心臟內科就診，有包括糖尿病、高膽固醇及高血壓等慢性病。