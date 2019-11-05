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「太陽花」學運驅離判國賠 退警號召上街抗議台南響應

2019-11-05 11:02聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

太陽花」學運驅離判國賠百餘萬元，中華民國退休警察人員協會總會認為此判決是政治取向、踐踏警察，串連全國退警本月12日下午到台北地方法院前抗議，捍衛警察尊嚴，台南許多退警紛紛響應，也有現職員警認為警察依法執法卻得國家賠償，毫無道理。

5年前太陽花反服貿部分抗爭民眾從立法院轉往行政院，警方驅離爆流血衝突；事後前台聯黨立委周倪安等人向台北市政府、台北市政府警察局提國家賠償，要求連帶賠償830萬餘元，台北地方法院10月30日判賠周倪安等13人各10萬至20萬元不等，總金額111萬元。

台南林姓警員說，此事攸關員警尊嚴，退警總會號召群眾12日下午2點集合上街抗議，他當天適逢休假，一定會北上參加，為員警權益發聲。陳姓退休警察說，太陽花群眾破壞行政院設施，大門被拆裂拆除，辦公室桌櫃電腦文件散落滿地，現場警察受傷200多人，可是判決未就事論事審理，執法警察需賠償受傷群眾，反而違法群眾不必賠償，是非不分，扭曲踐踏警察尊嚴。

中華民國退休警察人員協會總會耿繼文曾說，警察不論在職或退休，一輩子都是警察，榮辱與共，抗議是維護警察尊嚴，不能正義不張國家敗壞，否則警察永遠被人看不起。

警察太陽花行政院

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