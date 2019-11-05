影／借車讓友酒駕坐他車 台中有9人連坐罰

2019-11-05 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



加重酒駕罰則的道交條例已在7月1日上路，新法增定酒駕乘客連坐法，以及將車輛等交通工具借給酒駕者，又搭乘酒駕者駕駛車輛的車主罰則，根據台中市警局交通大隊統計，新法上路以來，台中市已告發酒駕同車乘客連坐違規212件，另外有9件是車主明知欲駕駛車輛的人飲酒，還把車輛借給飲酒者，還搭乘飲酒者駕駛的車輛，也需負上與酒駕者同樣的罰則，最高可吃上12萬元罰單，加上吊扣車主行照3個月。

台中市警局交通大隊表示，為有效遏止酒駕悲劇一再上演，道路交通管理處罰條例修正加重酒駕處罰規定，已於今年7月1日開始實行，增訂道路交通管理處罰條例第35條8項同車乘客連坐處罰規定，汽機車駕駛人酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，同車年滿18歲以上乘客將一併處罰600至3000元罰鍰。

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另依據道路交通管理處罰條例第35條第7項規定，汽機車所有人，明知汽機車駕駛人有酒駕情形，而不予禁止駕駛者，需與酒駕之駕駛人同受酒駕之罰則，可罰1.5萬至12萬，並吊扣該汽機車牌照3個月。

台中市警局交通大隊統計，台中市從7月1日新法實施後，取締汽機車所有人明知駕駛人酒駕而不予禁駛違規計9件、取締酒駕車輛同車乘客違規計212件，希望藉由處罰的加重及責任的擴大，有效嚇阻酒駕發生。

台中市警局交大表示，季節漸入秋冬，氣候轉涼，正值民眾冬令進補時節，常前往有含酒料理的麻油雞、燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐店面食用進補，並飲酒助興，提高駕駛人酒後駕車的機會，致酒駕肇事增加，市警局也將持續提升酒駕執法強度，針對全市轄內KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒處所周遭路段及易肇事路段，實施封閉式的路檢勤務，並結合巡邏、守望等勤務加強攔查取締疑似酒駕車輛，以強化執法強度與密度，有效遏止酒駕案件發生。

市警局並持續落實「斷源專案」，針對易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度並針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，在強力執法的同時，也做全面性的宣導。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康