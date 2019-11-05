得知她要嫁人 他在色情網站散布性愛影片判賠50萬

2019-11-05 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



女子小芬（化名）與楊男分手後， 他獲悉她有論及婚嫁的交往對象，即將性愛影片散布於各大色情網站，並使觀看者知悉她的姓名及身分，侵害她的隱私權及名譽權。小芬請求損害賠償，台中地院判決楊男賠償她50萬元。可上訴。

小芬指出，兩人交往時拍攝性愛影片，分手後，他知悉她有論及婚嫁的交往對象，即自去年2月起，將性愛影片散布於各大色情網站，並將她的生活照剪輯至性愛影片，並加註文字，使不特定多數人皆得觀看並知道她的身分，因此請求損害賠償，要求楊男賠償200萬元。

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楊男坦承犯案，但他所經營的麵攤營業收入不佳，且已停業，還需扶養幼子，至多只能賠償10萬元。

合議庭審酌，楊男持有的性愛影片，乃兩人交往時合意拍攝，並非以竊錄或脅迫等不法手段取得，惟楊男於兩人分手後，將原僅供兩人觀覽影片散布於色情網站，明知網路散佈速度快且範圍極廣且影片遭第三人下載重製或再轉行散布機率極高，難予完全回收、刪除及控制散布的範圍。