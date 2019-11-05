28萬元頂級自行車涉侵權 法拉利跨海求償百萬勝訴

2019-11-05 01:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



台商亞仕大科技股份有限公司宣稱與義大利知名品牌法拉利合作，2016年推出要價28.8萬元的聯名自行車，商品標榜是一般人也買得起的法拉利，成功引領話題，但現在爆出雙方根本沒有合作關係，法拉利公司還為此跨海提告；智慧財產法院審理後，最後判亞仕大禁止使用法拉利商標製造、販賣或推廣商品，前後任負責人王尤玲媛和卓耿冬還得賠償法拉利100萬元。全案可上訴。

亞仕大（ASTER）在官網宣稱其公路車品質和專業深受國際知名品牌藍寶堅尼（Lamborghini）、法拉利（FERRARI）肯定與認證，因此成為二大品牌的授權公司，進而以藍寶堅尼性能為雛形、法拉利外型聞名為羽翼打造LA1、AF7二款聯名精品公路車；但是，法拉利否認和亞仕大有合作關係，興訟時更言明「惡意擅自使用商標」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

法拉利興訟表示，亞仕大曾透過香港的合作廠商牽線，公司也告知香港廠商不允許第三方加入商標授權合作案。公司從未同意亞仕大的商標授權案，雙方從未展開任何法律上的合作關係，但亞仕大仍使用公司商標和圖案生產自行車，且對外宣稱獲得官方授權，行為顯構成侵權。

審理時，亞仕大辯稱自行車是按照香港廠商批審過的設計圖製作，車身均有法拉利的防偽標籤，防偽標籤也是合法支付授權金取得，否認侵權。亞仕大也強調，法拉利只禁止車身出現ASTER等字眼，車身也只有法拉利字眼，並未逾越授權使用或侵害商標權。

亞仕大雖稱一切合法，但販售防偽標籤的業者和法拉利授權的香港廠商均稱亞仕大被授權的範圍只有零件。簡而言之，亞仕大販售商品時，必須是零件狀態，不能是與其他零件組裝的狀態。