中華民國護照搶手 男賣1萬被騙實拿3千被起訴
2019-11-04 19:44
聯合報 記者曾增勳
／即時報導
中華民國護照還是很搶手，東南亞國家常有人透過黑市購買我國護照使用，桃園市35歲邱姓男子2年前因為財務出問題，為急需現金花用，他透過網路交友平台社群結識一名男子，雙方商議由邱男將申辦的中華民國護照，以1萬元代價賣給該男子，之後兩人約在新北市林口區的一處 天橋下交易，男子預付頭款3000元，確定護照有效再交付尾款7000元，只是邱男並未收到尾款。
不料該照護竟被大陸陳姓男子變造冒用，同年9月陳男自泰國出境被泰國移民局查獲，桃園地檢署今天偵結，邱男坦承為了錢將護照變賣，違反護照條例罪嫌起訴，並以邱男明知不法，建請從重處斷。
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桃園地檢署指出，邱姓男子因為財務困難需要金錢，竟將自己申辦的中華民國護照，以1萬元代價，要賣給網路交友平台認識的年籍不詳男子，並將先將護照交付，取得頭款3000元，該男子約定等確定護照有效後，再付尾款7000元，只是該男子拿到邱男的護照後就此失聯，邱男被騙走護照，只拿到3000元現金。
該男子隨後將邱男護照變賣，被大陸陳姓男子（34歲）換貼相片變造冒用，陳男106年9月持該本變造護照，先到馬來西亞簽落地簽後，並持該護照順利入境泰國後，但陳男隨後準備從泰國出境搭機飛紐西蘭時，被泰國移署查獲，邱男坦承不諱，邱男可以預見護照將遭人不法利用，仍賣予他人冒用。檢察官偵結，邱男犯行足以認定，依違反護照條例罪嫌起訴，變賣護照所得3000元依法宣告沒收。
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