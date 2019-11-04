親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

太陽花判國賠退警怒吼 號召戴口罩上街抗爭

2019-11-04 18:55聯合報 記者陳金松／即時報導

太陽花」學運驅離判國賠百餘萬元，曾經因警察年金改革不公上街抗爭的退警再度怒吼，認為法院政治取向、是非不分，踐踏警察，發動本月12日下午再度上街，串連全國退警到台北地方法院前抗議，捍衛警察尊嚴。

中華民國退休警察人員協會總會總會長耿繼文說，此判決警察不服，有是非的國人也不服，退警不能坐視政治糟蹋警察；當天除了標語、旗幟，也會呼應內政部長徐國勇「戴口罩」上街，若抗爭受傷就聲請國賠，看看政府的執法標準到底為何。

民進黨執政後國內退警開始因警察權益問題上街，反年改議題連續激烈抗爭，逼使政府處理聚眾活動轉趨強硬；此次太陽花國賠衝擊警察執法標準和士氣，要如何執法，成為考驗。

耿繼文說，五年前太陽花群眾霸占破壞行政院設施，檜木大門被折裂拆除，辦公室桌櫃電腦文件散落滿地，現場警察受傷200多人，甚至盾牌警棍等裝備都被圍攻群眾奪走。

今天法院未就事論事審理，判決執法警察需賠償受傷群眾，反而違法群眾不必賠償，執法不如違法，是非不分，狠狠扭曲踐踏警察，警察不服。

耿繼文說，警察不論在職或退休，一輩子都是警察，榮辱與共，抗議是維護警察尊嚴，不能正義不張國家敗壞，否則警察永遠被人看不起。

退警總會號召群眾12日下午2點集合，攜帶國旗、隊旗、會旗，隨時注意反蒐證，避免栽贓嫁禍。

五年前太陽花反服貿部分抗爭民眾從立法院轉往行政院，警方驅離爆流血衝突；事後前台聯黨立委周倪安等人向台北市政府、台北市政府警察局提國家賠償，要求連帶賠償830萬餘元，台北地方法院上月30日判賠周倪安等13人各10萬至20萬元不等，總金額111萬元。

太陽花判國賠發動抗爭，退警總會長耿繼文說為爭取尊嚴。圖為耿繼文任警政署督察室主任...
太陽花判國賠發動抗爭，退警總會長耿繼文說為爭取尊嚴。圖為耿繼文任警政署督察室主任時照片。報系資料照片。
分享
太陽花事件判國賠，退警總會發動本月12日上街抗爭。圖／翻攝中華民國退休警察人員協...
太陽花事件判國賠，退警總會發動本月12日上街抗爭。圖／翻攝中華民國退休警察人員協會總會臉書
分享
退警總會多次在忠孝西路天橋懸掛抗議政府年改布條。報系資料照片／耿繼文提供
退警總會多次在忠孝西路天橋懸掛抗議政府年改布條。報系資料照片／耿繼文提供
分享

警察太陽花國賠

相關新聞

超扯八點檔！摻洗碗精入孕婦水壺害腹瀉 父親女友幹的

2019-11-04 16:23

男嬰遭床護欄「卡死」 製造與通路商共賠440萬

2019-11-04 15:38

三兄弟持玩具槍想押走仇家 寡不敵眾敗陣被判刑

2019-11-04 18:10

王瞳寫卡片與馬俊麟共用記事本 馬妻提告求償4百萬

2019-11-04 18:05

行政執行署「合法」討債5500億 明辦成果分享會

2019-11-04 16:34

閨密約會沒參加她的生日派對 她批傻眼瞎妹結果慘了

2019-11-04 15:42

台菲地下通匯逾10億元 兩女業者遭約談

2019-11-04 15:03

元旦車票買錯時間鬧糾紛 男貪160代購費被法辦

2019-11-04 14:46

說出願「以一換一」求才 她月薪34.5萬的工作飛了

2019-11-04 14:43

自研鑑識平台破案連連 拿警光獎

2019-11-04 14:24

帶俄文聖經闖桃機管制區 檢方聲押獲准今分案提訊

2019-11-04 11:37

表揚更保有功團體 法務部長蔡清祥：盡全力抓賄選

2019-11-04 11:36

男子怒摔急診室金屬架還辱罵醫師 遭判刑3月

2019-11-04 10:19

車禍騎士逃離後折返 看一眼離去仍判1年

2019-11-04 09:52

小王視訊看人妻裸體、約會過夜 人夫求償獲賠10萬

2019-11-04 07:39

男子向友人索討債務不成 以身體擋他騎機車離去被判刑

2019-11-04 06:55

兩岸地下匯兌案 再押一台商

2019-11-04 00:41

蕉農燒葉整地保時捷成廢鐵 一把火遭判刑5月

2019-11-03 17:42

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

1歲半童墜奧萬大吊橋亡 男童父親：他一屁股跌坐洞上

2019-11-04 12:31

寫紅包袋「聘金捌拾萬」字醜 他徵代筆留言一整個歪樓

2019-11-04 11:27

奧萬大死亡意外…吊橋縫隙踩空 母睹男童墜70米高溪床

2019-11-04 00:03

說出願「以一換一」求才 她月薪34.5萬的工作飛了

2019-11-04 14:43

台灣駕照終身制 交警：每年百名大學生用生命繳學費

2019-11-04 11:10

外送員反彈！Foodpanda新規上路 客改地址超過1公里照送

2019-11-04 10:48

男童奧萬大墜橋身亡 南投林管處封橋安檢

2019-11-03 21:55

影／台中南區昨深夜傳槍響 男子大腿中彈警逮5人到案

2019-11-04 08:51

女同學獨自來他住處 噁男竟吻乳猥褻確定要入獄

2019-11-04 00:06

小王視訊看人妻裸體、約會過夜 人夫求償獲賠10萬

2019-11-04 07:39

人妻5度尾隨出差的老公 終在飯店浴室抓到小三

2019-11-04 12:40

有這款雙B露營車？ BMW車身被截斷當尾車

2019-11-04 15:19

除濕機爆炸造成民宅火災？調查證實除濕機內電線短路

2019-11-04 11:46

三件孩童意外 清水消防分隊：別太相信防護措施而鬆懈

2019-11-04 10:55

屁孩為了女生結怨尋仇 結果砸錯車被譏笑還中槍倒地

2019-11-04 16:51

台北東區憲兵分隊拆除工程 工人遭怪手壓住無呼吸心跳

2019-11-04 11:34

影／15個警察圍捕1個蘆洲嗆大媽 6千違規罰款變3萬

2019-11-04 12:12

影／新北違章鐵皮工廠大火 烈焰沖天景象嚇人

2019-11-03 21:32

東北季風助勢 通霄雞寮付之一炬燒死10多隻雞

2019-11-04 09:51

日籍夫婦來台嘗美食 找不到車站但碰上台灣暖警

2019-11-03 21:07

轎車暴衝燒臘店 網友直呼「烤鴨太香太誘人」

2019-11-04 11:08

客要求說通關密語才開門 外送員氣炸：不是讓你玩的

2019-11-04 12:39

滑翔機奪命 釀禍選手20萬交保

2019-11-03 23:56

兩岸地下匯兌案 再押一台商

2019-11-04 00:41

研發鑑識平台、破槍毒刑案 何冠緯、安建勳拿警光獎

2019-11-04 09:42

超扯八點檔！摻洗碗精入孕婦水壺害腹瀉 父親女友幹的

2019-11-04 16:23

假冒警察掃黃性侵賣淫女 男大生夥同女友強盜再遭訴

2019-11-04 11:17

男童墜橋喪命引關注 新北3觀光吊橋無縫隙

2019-11-04 12:27

84歲老翁失蹤8天 今在溪床找到遺體

2019-11-04 16:17

煞車推倒後椅背 整桶熱豆漿淋女童

2019-11-04 00:33

幼童墜奧萬大吊橋敲警鐘 新北3吊橋因這設計無隙可乘

2019-11-04 17:07

幼童墜奧萬大吊橋亡 民憂吊橋安全有漏洞

2019-11-04 10:53

閨密約會沒參加她的生日派對 她批傻眼瞎妹結果慘了

2019-11-04 15:42

男子怒摔急診室金屬架還辱罵醫師 遭判刑3月

2019-11-04 10:19

過分！高屏舊鐵橋黃花海美翻 民眾拍照「失控」踩花

2019-11-04 15:42

在台念大學 韓籍生淪詐團車手

2019-11-04 00:30

半夜刺死熟睡前夫、女兒 印尼婦殺人判28年

2019-11-04 14:52

男嬰遭床護欄「卡死」 製造與通路商共賠440萬

2019-11-04 15:38

2歲童墜橋亡／童父：橋晃妻牽兒手滑掉 兒跌出洞

2019-11-04 14:16

王瞳寫卡片與馬俊麟共用記事本 馬妻提告求償4百萬

2019-11-04 18:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top