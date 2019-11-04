太陽花判國賠退警怒吼 號召戴口罩上街抗爭
2019-11-04 18:55
聯合報 記者陳金松
／即時報導
「太陽花」學運驅離判國賠百餘萬元，曾經因警察年金改革不公上街抗爭的退警再度怒吼，認為法院政治取向、是非不分，踐踏警察，發動本月12日下午再度上街，串連全國退警到台北地方法院前抗議，捍衛警察尊嚴。
中華民國退休警察人員協會總會總會長耿繼文說，此判決警察不服，有是非的國人也不服，退警不能坐視政治糟蹋警察；當天除了標語、旗幟，也會呼應內政部長徐國勇「戴口罩」上街，若抗爭受傷就聲請國賠，看看政府的執法標準到底為何。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
民進黨執政後國內退警開始因警察權益問題上街，反年改議題連續激烈抗爭，逼使政府處理聚眾活動轉趨強硬；此次太陽花國賠衝擊警察執法標準和士氣，要如何執法，成為考驗。
耿繼文說，五年前太陽花群眾霸占破壞行政院設施，檜木大門被折裂拆除，辦公室桌櫃電腦文件散落滿地，現場警察受傷200多人，甚至盾牌警棍等裝備都被圍攻群眾奪走。
今天法院未就事論事審理，判決執法警察需賠償受傷群眾，反而違法群眾不必賠償，執法不如違法，是非不分，狠狠扭曲踐踏警察，警察不服。
耿繼文說，警察不論在職或退休，一輩子都是警察，榮辱與共，抗議是維護警察尊嚴，不能正義不張國家敗壞，否則警察永遠被人看不起。
退警總會號召群眾12日下午2點集合，攜帶國旗、隊旗、會旗，隨時注意反蒐證，避免栽贓嫁禍。
五年前太陽花反服貿部分抗爭民眾從立法院轉往行政院，警方驅離爆流血衝突；事後前台聯黨立委周倪安等人向台北市政府、台北市政府警察局提國家賠償，要求連帶賠償830萬餘元，台北地方法院上月30日判賠周倪安等13人各10萬至20萬元不等，總金額111萬元。
留言