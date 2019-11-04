王瞳寫卡片與馬俊麟共用記事本 馬妻提告求償4百萬

2019-11-04 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／即時報導



藝人王瞳、馬俊麟因民視「大時代」被爆假戲真做，全案今下午在士林地方法院首開庭，馬妻梁敏婷主張，王瞳手寫卡片，共用雲端記事本，還有週刊報導，認為兩人超過朋友界線，有曖昧及親密行為，憤而提告「侵害配偶權」，求償400萬元。梁的律師今日稱，馬俊麟曾說與王瞳的關係像一顆大種子，冒出一點牙，下面是很緊密關係。

王瞳和梁敏婷均委任律師出庭，兩人今未到場。梁的律師庭後表示，梁在周刊爆料前，就知道馬、王之間曖昧，梁在馬的車上置物箱發現，有粉絲送的禮物，其中竟然有多張王瞳親手寫的馬的卡片，卡片內容過於曖昧親密，已超過朋友界線。

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律師指出，梁主張王、馬2使用Evernote軟體，分享彼此照片、心情，內容已超過一般朋友、同事界線，就像是情侶間使用的專屬APP，內容也超過了友誼界限。

為何梁堅持提出訴訟？律師指出，梁不斷給王瞳、馬俊麟機會，暗示大家都知道，但2人以為沒人知道。王曾承諾不再私下往來，但今年9月遭週刊踢爆，4天內私會2天，曾在健身房相遇，又到豆漿店吃宵夜。

律師表示，馬俊麟曾經自述和王瞳的關係就像「一顆大種子」，冒一點點芽，讓外人看到，但「下面是很緊密關係」。全案因無證據，沒有提出刑事通姦告訴，目前依照卡片、共享軟體、週刊報導等，主張王瞳侵害配偶權，求償4百萬元。

原告主張，被告明知馬是有配偶之人，仍不當交往，有諸多超過一般同事或朋友舉止界線的曖昧極親密行為，不法侵害原告配偶權情節重大，損害非財產上賠償，請求4百萬元精神撫慰金。

被告今日由複代理人出庭，表示不同意原告請求，對於證據有所爭執，請求原告之訴駁回，但卻沒有決定好訴訟方向，無具體認否陳述。

法官當庭要求兩造交換書狀，並建議原告7日內提出準備書狀，以每項50字以內，文字條列式記載曖昧、親密行為等原因事實。被告部分則在30日內，針對被告主張事實做出認否表示，也可記載對證物意見。

法官說，不知被告是否因情緒尚未平復，而無法確立訴訟方向，為了促進訴訟進度，諭知全案在2020年1月6日下午2點10分續開庭。

今年9月週刊踢爆王瞳、馬俊麟鬧出婚外情，今年10月3日，馬王召開澄清記者會，馬卻脫稿演出「沒控制好感情」、「戲裡戲外感情沒劃分清楚」，默認逾越朋友分寸。同年月4日，梁在臉書上公開4部影片，直指王瞳帶著媽媽、阿姨「侵門踏戶」理論。