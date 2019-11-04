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行政執行署「合法」討債5500億 明辦成果分享會

2019-11-04 16:34聯合報 記者王聖藜／即時報導

被稱作「合法討債公司」的法務部行政執行署成立逾18年，累計徵起金額突破5500億元，金額甚至超過法務部18年的法定預算總數；行政執行署明天舉辦成果分享發表會，與會的政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥都將致詞加以表揚。

行政執行署說，全國13個分署自2001年1月1日起陸續成立，至今年8月2日為止，18年來累計徵起金額正式突破5500億元，此一指標數字「5500億」元，約可蓋9座「台北101」大樓或114座「小巨蛋」，對照法務部1年預算約300億元，5500億元已超過法務部18年的法定預算總數。

行政執行署說，近年來因小額罰鍰、積欠停車費、通行費、燃料使用費等案件幾乎以每年百萬件的速度成長，執行署也針對各種特定類型的執行案件，推動專案強制執行，以擴大執行成效。

行政執行署說，行政執行署針對拒繳或蓄意脫產的義務人，利用查封、拍賣、限制出境、聲請拘提、管收等手段執法外，事實上，執法過程也沒有忘記關注弱勢義務人，因此會調整執法手段，採寬緩執行策略，並將弱勢義務人轉介到社福機構或民間公益團體協助他們脫困。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
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